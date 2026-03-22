L'Atalanta riparte da De Ketelaere: la rincorsa europeo comincia dall'Hellas Verona

Per ripartire davvero, l’Atalanta deve guardare indietro. Non alla recente sfida di Monaco, ma alla serata del 6 dicembre, quando il Verona sorprese tutti imponendosi 3-1 al Bentegodi, dominando la gara per lunghi tratti. Un precedente che Raffaele Palladino ha ben presente e che considera utile per preparare la sfida di oggi, fondamentale per rimettere in carreggiata la corsa europea. Il momento non è dei migliori: la Dea arriva da sei partite senza vittorie tra campionato e coppe e l’ultimo successo in Serie A risale al 22 febbraio contro il Napoli. Per questo serviranno attenzione e qualità per evitare un’altra gara complicata contro un avversario che sa chiudersi e colpire in ripartenza.

Tra le scelte di Palladino - si legge su La Gazzetta dello Sport - spicca il ritorno dal primo minuto di Charles De Ketelaere, già impiegato contro il Bayern. Il belga, che non segna in campionato da gennaio anche a causa di un infortunio, è considerato l’uomo capace di cambiare ritmo e rompere gli equilibri. Contro il Verona ha buoni precedenti, con un gol e tre assist nella scorsa stagione, quando l’Atalanta vinse nettamente entrambe le sfide.

Il calendario ora propone quattro gare decisive, tra cui gli scontri diretti con Juventus e Roma, che diranno molto sulle ambizioni europee. Intanto Palladino ritrova più soluzioni in attacco, con Raspadori in crescita dopo il rientro e un tridente offensivo pronto a dare nuove risposte. Prima di tutto, però, servirà l’atteggiamento giusto per tornare a vincere.