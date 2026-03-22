Como, è tornato Diao: non segnava da quasi un anno. E Fabregas se la ride

Pronti, via e Assane Diao è tornato ad essere la pantera che tutti dalle parti di Como hanno imparato a conoscere e ad amare. L'attaccante senegalese non giocava da titolare da oltre tre mesi, quando si infortunò contro la Roma all'Olimpico. Perdendosi anche il ritiro della Nazionale e la Coppa d'Africa (oggi tolta e assegnata a tavolino al Marocco).

Un digiuno lunghissimo. Gli enormi problemi fisici che lo hanno falcidiato lungo questa stagione ne hanno limitato le possibilità, ma non appena Fabregas lo ha recuperato completamente lo ha subito inserito in campo. A dosi ragionate, ma ideali per gestirlo nel migliore dei modi. E oggi contro il Pisa con la rete in diagonale a sbloccare il lunch match ha interrotto un digiuno lunghissimo dal gol.

Diao infatti non segnava da quasi un anno. Esattamente dal 19 aprile scorso, doppietta contro il Lecce fuori casa. Al Sinigaglia non segnava dal 23 febbraio contro il Napoli, gol decisivo per la vittoria. Il recupero che ci voleva per il rush finale del Como per un posto in Champions League.