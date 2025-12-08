Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Parma corsaro a Pisa: 0-1 il finale, decide un rigore di Benedyczak. Espulso Nzola

© foto di www.imagephotoagency.it
Lorenzo Di Benedetto
Oggi alle 16:55Serie A
Lorenzo Di Benedetto

Vittoria importantissima per 0-1 del Parma alla Cetilar Arena contro il Pisa grazie alla rete segnata da Benedyczak nel primo tempo. Poche emozioni nei primi quarantacinque minuti mentre nella ripresa si è visto qualcosa in più, con i padroni di casa che non sono riusciti a trovare il gol del pari.

Nel primo tempo tanto equilibrio con un'occasione per parte nel giro di pochi minuti: prima il tiro di Benedyczak respinto con Scuffet, poi il colpo di testa di Toure bloccato a terra da Corvi. Al 40' però il vantaggio del Parma con il calcio di rigore realizzato dallo stesso Benedyczak e assegnato dall'arbitro Doveri per un fallo di mano di Caracciolo dopo la revisione al VAR. Perfetto l'attaccante dei ducali dal dischetto, con la prima frazione che si è chiusa poi senza altri sussulti.

Nella ripresa il Pisa ha provato in tutti i modi a cercare il pareggio, specialmente con Nzola che ha trovato sulla sua strada sia l'imprecisione sottoporta che le parate di Corvi che ha salvato il risultato in almeno un paio di occasioni. Nel finale Gilardino ha provato a mischiare le carte mandando in campo forze fresche ma il risultato non è cambiato, visto che il Parma ha stretto i denti portando a casa un risultato importantissimo in chiave salvezza. Prima del triplice fischio da segnalare l'espulsione dello stesso M'Bala Nzola per un fallo di frustrazione che ha macchiato la sua partita.

