Stasera Torino-Milan, i convocati di Baroni: assenti Ismajli, Simeone e Ilic
A poche ore dalla partita con il Milan, il Torino ha diramato la lista dei 23 calciatori convocati da Marco Baroni per la sfida ai rossoneri, in programma questa sera alle 20.45 allo Stadio Olimpico Grande Torino.
Ancora assenti Ismajli, Simeone e Ilic.
Portieri: Israel, Paleari, Popa.
Difensori: Biraghi, Coco, Dembele, Lazaro, Maripan, Masina, Nkounkou, Pedersen.
Centrocampisti: Anjorin, Asllani, Casadei, Gineitis, Ilkhan, Tameze, Vlasic.
Attaccanti: Aboukhlal, Adams, Ngonge, Njie Zapata.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
