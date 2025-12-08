Le ultime sul rientro di Pulisic e le condizioni di Akanji e Bremer: le top news delle 13

Pulisic parte per Torino - L'attaccante americano è infatti alle prese da giorni con dei sintomi influenzali che hanno messo in dubbio per il posticipo della 14esima giornata che appunto il Milan giocherà questa sera alle 20.45 contro i granata. In questo senso, si aspettavano notizie questa mattina da Milanello: secondo le ultime raccolte, Pulisic sta meglio e sta raggiungendo la squadra a Torino. Le sue condizioni verranno monitorate ulteriormente durante la giornata e più tardi si deciderà se inserirlo o meno in distinta per la partita.

Seduta di rifinitura per l'Inter di Cristian Chivu alla vigilia della sfida contro il Liverpool in Champions League, gara valida per la sesta giornata della League Phase della massima competizione europea. Brutte notizie da Manuel Akanji: il difensore svizzero non è infatti presente ad Appiano Gentile a causa di una sindrome influenzale e non è detto che possa essere a disposizione per la partita contro i Reds. Se il centrale dovesse smaltire la febbre allora verrebbe aggregato al gruppo, altrimenti il tecnico rumeno dovrà fare a meno di lui nella gara contro la squadra di Arne Slot.

Il Chelsea giocherà domani contro l'Atalanta, ma lo farà senza Cole Palmer. Secondo quanto riportato dalla BBC, il calciatore inglese non si è allenato nella giornata di oggi e non partirà per Bergamo. Nessun infortunio, fa tutto parte del suo percorso di recupero, visti i recenti infortuni che ne hanno complicato un po' la stagione. Sarà regolarmente a disposizione sabato contro l'Everton.

Quando rientra Gleison Bremer? Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il centrale, che è fermo ai box ormai da fine settembre per la lesione al menisco che ha riportato, non ci sarà fra i giocatori che prenderanno parte alla prossima sfida di Champions League in programma contro il Pafos. Il quotidiano riporta che lo staff medico ha deciso di mantenere la linea della prudenza, cercando di evitare in queste ultime settimane prima del rientro alcune forzature che avrebbero potuto compromettere il delicato percorso di riatletizzazione del giocatore. Allo stesso tempo però rimane l'ottimismo sul fatto che il difensore sia ormai prossimo al rientro in gruppo. Dunque se il Pafos è off-limits nella tabella di marcia prima di rivederlo in campo, il suo ritorno tra i convocati potrebbe arrivare già nella sfida contro il Bologna o con la Roma. L’obiettivo di Spalletti sarebbe quello di riaverlo almeno per la panchina contro la squadra di Italiano o, al più tardi, per il big match contro i giallorossi.