Bayern, Goretzka allo scoperto: "Voglio l'estero per crescere, sono in una comfort-zone"

Il Milan ci ha fatto un pensiero per la prossima estate, ma Leon Goretzka è tentato dalla possibilità di lasciare il Bayern Monaco con sei mesi d'anticipo rispetto alla scadenza del suo contratto per accasarsi all'Atletico Madrid. Nel corso di un'intervista rilasciata a Die Zeit lo stesso giocatore ha parlato del proprio futuro e della possibilità di lasciare la Germania.

Queste le sue parole: "Cambiare campionato è un'opzione ovviamente. Trovo entusiasmante andare all'estero all'inizio della mia carriera. Ci ho già pensato due volte in passato e ho consapevolmente scelto di non farlo fino ad ora. So di trovarmi in una zona di comfort a Monaco. Fare un passo all'estero sarebbe anche un passo importante per la mia crescita personale. Vivere qualcosa di nuovo arricchirebbe la mia vita".

Va precisato che Goretzka non ha parlato esplicitamente della possibilità di lasciare il Bayern Monaco già in questa sessione di mercato invernale. Ricordiamo che ha un contratto valido fino al prossimo 30 giugno 2026. Secondo Sky Sport in Germania, l'Atletico avrebbe avanzato una proposta da 5 milioni di euro per liberarlo prima della scadenza, ma allo stato attuale delle cose è ancora possibile, se non probabile, che rimanga al Bayern.