Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

L'attenzione va sui cori, ma Gattuso pensi a evitare il terzo disastro Mondiale di fila

L'attenzione va sui cori, ma Gattuso pensi a evitare il terzo disastro Mondiale di filaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Lorenzo Di Benedetto
Oggi alle 12:45Serie A
Lorenzo Di Benedetto

"Andate a lavorare". Tutto, o quasi, il post partita di Moldova-Italia, finita 0-2 con le due reti azzurre arrivate all'88' e al 92', è stato dedicato a questo coro, partito dalle tribune dello stadio Zimbru a Chisinau e cantato dai 500 italiani che avevano seguito la Nazionale in trasferta. Rino Gattuso, commissario tecnico azzurro, non le ha mandate a dire ai suoi tifosi, sia in tv che in conferenza stampa, definendo quei tifosi come "non rappresentanti del vero tifo italiano". Uno sfogo, senza dubbio, che è stato al centro della scena, forse troppo però. Perché l'Italia, pur specificando che il regolamento è quantomeno bislacco e con sei vittorie su sette partite non è concepibile non staccare il pass per il Mondiale senza passare dai playoff, è comunque davanti a un bivio e rischia concretamente di non partecipare alla rassegna iridata per la terza volta consecutiva.

Un disastro da evitare.
E allora stop alle polemiche inutili, visto che gli spettatori pagano il biglietto e sono liberi di esternare i propri pensieri, senza chiaramente offendere personalmente e pesantemente nessuno. Il coro "andate a lavorare" non rientra nelle casistiche da censurare e proprio per questo motivo il commissario tecnico e tutti i calciatori pensino alle prossime tre partite, che saranno decisive per la qualificazione al Mondiale. Prima la Norvegia, anche se conterà il giusto, visto che solo con una vittoria da 9-0 in su gli azzurri staccherebbero il pass per USA, Messico e Canada, poi le due sfide di playoff, da non fallire.

Gli spettri del passato.
Nel 2017 fu la Svezia a spedire ma nostra Nazionale all'inferno, nel 2022 invece il disastro arrivò a Palermo contro la Macedonia del Nord. A novembre sarà tempo di altri playoff e questa volta non sarà accettabile un altro passo falso. Si pensi a vincere quelle due partite, non ai cori e ai fischi. Perché i tifosi italiani, veri o presunti, meritano di gioire, non si sentire lamentele dopo l'ennesimo girone di qualificazione al Mondiale non vinto.

Articoli correlati
L'Italia vince, ma ai tifosi non basta. La Repubblica titola: "Tifo contro gli azzurri"... L'Italia vince, ma ai tifosi non basta. La Repubblica titola: "Tifo contro gli azzurri"
Mancini-Esposito, gol last minute. La Stampa: "Gli azzurri dell'ultimo minuto, ma... Mancini-Esposito, gol last minute. La Stampa: "Gli azzurri dell'ultimo minuto, ma che fatica"
"Gli azzurri alla fine vincono (ma senza brillare)". La prima pagina del Corriere... "Gli azzurri alla fine vincono (ma senza brillare)". La prima pagina del Corriere della Sera
Altre notizie Serie A
5 milioni non bastano per blindare Yildiz. E la Juventus ha rinviato Vlahovic a giugno... 5 milioni non bastano per blindare Yildiz. E la Juventus ha rinviato Vlahovic a giugno
Pres. Lecce: "In Coppa d'Africa perderemo diversi titolari ma abbiamo le risorse... Pres. Lecce: "In Coppa d'Africa perderemo diversi titolari ma abbiamo le risorse nella rosa"
Il tormentone Dodo e il lavoro per non perdere Fortini: i rinnovi della Fiorentina... Il tormentone Dodo e il lavoro per non perdere Fortini: i rinnovi della Fiorentina
Suzuki ko, il Parma corre ai ripari: oggi riunione operativa, possibile intervento... TMWSuzuki ko, il Parma corre ai ripari: oggi riunione operativa, possibile intervento sugli svincolati
Condò: "La malattia del gol si estende anche alla Nazionale. Ai playoff servirà ben... Condò: "La malattia del gol si estende anche alla Nazionale. Ai playoff servirà ben altro"
L'attenzione va sui cori, ma Gattuso pensi a evitare il terzo disastro Mondiale di... L'attenzione va sui cori, ma Gattuso pensi a evitare il terzo disastro Mondiale di fila
Leicester, per Okoli solo una botta alla spalla. Ha richieste dall'Italia per gennaio... TMWLeicester, per Okoli solo una botta alla spalla. Ha richieste dall'Italia per gennaio
Dumfries non convocato per Polonia-Olanda: problemi per l'esterno dell'Inter Dumfries non convocato per Polonia-Olanda: problemi per l'esterno dell'Inter
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto L'assenza di Conte non può essere considerata normale. Le parole dicono una cosa, i fatti tutt'altro: il Napoli è a un bivio e l'allenatore dovrà cambiare rotta. I leader sono ancora dalla sua parte? E gli infortuni non sono frutto del caso
Le più lette
1 Italia ai play-off, ecco il quadro dopo le gare di stasera. Pericolo Svezia in semifinale
2 L'assenza di Conte non può essere considerata normale. Le parole dicono una cosa, i fatti tutt'altro: il Napoli è a un bivio e l'allenatore dovrà cambiare rotta. I leader sono ancora dalla sua parte? E gli infortuni non sono frutto del caso
3 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 22ª giornata di Serie A
4 L'Italia vince in Moldova solo nel finale: saranno play-off. Gattuso arrabbiato coi tifosi
5 Anguissa tegola pesantissima per il Napoli: il centrocampista rischia di saltare fino a 18 partite
Ora in radio
Rotocalcio 11:35Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:05Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Suzuki ko, il Parma corre ai ripari: oggi riunione operativa, possibile intervento sugli svincolati
Immagine top news n.1 L'attenzione va sui cori, ma Gattuso pensi a evitare il terzo disastro Mondiale di fila
Immagine top news n.2 La grande beffa oltre al danno: solo Norvegia e Inghilterra hanno più punti dell'Italia!
Immagine top news n.3 Italia ai play-off, ecco il quadro dopo le gare di stasera. Pericolo Svezia in semifinale
Immagine top news n.4 Il tifoso dello United che non si taglia i capelli: "Seguo il Napoli e ho adorato lo scherzo del Monza"
Immagine top news n.5 Pura fantascienza: a San Siro all'Italia serve vincere 9-0 per ribaltare la differenza reti
Immagine top news n.6 Ancelotti: "Il derby sarà bloccato. Conte in vacanza? Ha aperto una strada, ha fatto bene"
Immagine top news n.7 Berardi: "Prima di farmi male avevo l'accordo con un top club. Vorrei provare la Champions"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Milan rischia seriamente di perdere Mike Maignan a parametro zero Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il caso Conte non esiste. E' stato creato solo da... Antonio Conte
Immagine news podcast n.2 Mancini pronto a volare in Qatar: ecco la squadra che aspetta l'ex ct
Immagine news podcast n.3 Come può giocare l'Atalanta di Raffaele Palladino
Immagine news podcast n.4 Sarri non fa sconti: un big rischia. Quanti con la valigia a gennaio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Marocchino duro su Yildiz: "Non lo valuto come l'opinione pubblica. Al PSG giocherebbe titolare?"
Immagine news Altre Notizie n.2 Napoli e la "vacanza" di Conte: il parere degli opinionisti
Immagine news Serie C n.3 Filipponi: "Tedesco ha restituito identità al Perugia, Torres sorpresa negativa"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 5 milioni non bastano per blindare Yildiz. E la Juventus ha rinviato Vlahovic a giugno
Immagine news Serie A n.2 Pres. Lecce: "In Coppa d'Africa perderemo diversi titolari ma abbiamo le risorse nella rosa"
Immagine news Serie A n.3 Il tormentone Dodo e il lavoro per non perdere Fortini: i rinnovi della Fiorentina
Immagine news Serie A n.4 Suzuki ko, il Parma corre ai ripari: oggi riunione operativa, possibile intervento sugli svincolati
Immagine news Serie A n.5 Condò: "La malattia del gol si estende anche alla Nazionale. Ai playoff servirà ben altro"
Immagine news Serie A n.6 L'attenzione va sui cori, ma Gattuso pensi a evitare il terzo disastro Mondiale di fila
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Reggiana, Dionigi: "Per Portanova può essere l'anno della consacrazione"
Immagine news Serie B n.2 Spezia, l'umiltà di Fellipe Jack: "Devo lavorare sodo per migliorare in tutti i fondamentali"
Immagine news Serie B n.3 Palermo, Bani: "Momento duro ma il campionato è lungo. C'è tempo per risalire"
Immagine news Serie B n.4 Padova, Andreoletti: "Venezia fra le più forti, ma all'Euganeo venderemo cara la pelle"
Immagine news Serie B n.5 Modena, Di Mariano: "Il mio impiego in campo? Decide mister Sottil, sono a disposizione"
Immagine news Serie B n.6 Venezia, Duncan: "La pressione promozione c’è, ma non sarebbe un fallimento non salire”
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Cosenza, Cimino si ferma in allenamento: si teme un lungo stop per il difensore
Immagine news Serie C n.2 Ternana, inammissibile il reclamo sul caso Ferrero: confermata l’inibizione fino al 25 novembre
Immagine news Serie C n.3 Crotone, Longo: "Niente alibi o scuse, siamo chiamati a vincere con il Sorrento"
Immagine news Serie C n.4 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Venturato nuovo allenatore del Livorno
Immagine news Serie C n.5 Rimini, la Curva Est torna a farsi sentire: "Mettiamo fine a questa agonia"
Immagine news Serie C n.6 Catania, Toscano: "Quando crei un ambiente sereno non ti scalfisce niente"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Polonia-Olanda, a Varsavia si decide il primo posto
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Moldavia Italia
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Inghilterra-Serbia, i balcanici cercano l'impresa a Wembley
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Bene in Italia, male in Europa e viceversa: Roma e Juventus vivono momenti opposti
Immagine news Calcio femminile n.2 Fiorentina Femminile, Ilse Van Der Zanden: "Con la Roma gara pazzesca, ora testa al Parma"
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma femminile, si ferma Haavi: lesione al menisco per l'attaccante norvegese
Immagine news Calcio femminile n.4 Carbonell della Juventus nella Top11 della Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus, Canzi: "Successo molto importante per il cammino europeo. Vincere aiuta a vincere"
Immagine news Calcio femminile n.6 Scontro con Bonansea, Medina perde i sensi e viene soccorsa. L'Atletico rassicura: "Sta bene"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Giovanni Galeone, il "Profeta" di un calcio che non c'è più Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Gattuso, le parole di un leader: sufficienti per colmare le lacune azzurre?