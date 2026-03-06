"Italia, serve fiducia". Il Messaggero apre la prima pagina con l'intervista a Buffon
Al centro della prima pagina dell'edizione odierna de Il Messaggero spicca Gianluigi Buffon, capo delegazione della Nazionale italiana che guarda con fiducia al delicato appuntamento che attende gli Azzurri a fine marzo, quando i playoff metteranno in palio l'accesso al prossimo Mondiale: "'Italia, serve fiducia' - si legge - Buffon in redazione: 'Basta disfattismi, la Nazionale è forte".
Durante l'intervista con il quotidiano romano, l'ex portiere spiega anche la scelta di puntare su Gennaro Gattuso: "Ci sono tecnici funzionali in alcuni momenti storici. Rino era la persona giusta in quel momento: è uno empatico, sa creare relazioni, cura il rapporto coi giocatori in maniera autentica e immediata, ha ottime conoscenze tecniche. Sa far emergere il senso di appartenenza, un'idea di gruppo, che è sempre la cosa migliore, quella che ti aiuta a superare gli ostacoli. Specie in Nazionale. Ogni suo parere, giudizio, un suo pensiero viene ben interpretato dai giocatori, perché ha vissuto lo spogliatoio".
Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, venerdì 6 marzo:
18.30 Schalke 04-Arminia Bielefeld (Zweite Bundesliga) - SKY SPORT CALCIO
20.30 Bayern-Borussia Monchengladbach (Bundesliga) - SKY SPORT UNO
20.45 Napoli-Torino (Serie A) - DAZN, DAZN 1
20.45 PSG-Monaco (Ligue 1) - SKY SPORT CALCIO
20.45 La Louviere-Anversa (Campionato belga) - DAZN 21.00 Osasuna-Maiorca (Liga) - DAZN
21.00 Wolverhampton-Liverpool (FA Cup) - DAZN
21.15 Famalicao-Arouca (Campionato portoghese) - DAZN
