L'autogol di Freuler riapre Verona-Bologna: 2-3 al Bentegodi al 72'
TUTTO mercato WEB
Segui qui su TuttoMercatoWeb.com la diretta testuale di Verona-Bologna
Si riapre la partita al Bentegodi, al minuto numero 72: contropiede del Verona, Giovane lancia Orban in campo aperto, cross sul quale Freuler trafigge inavvertitamente Ravaglia.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto L'Inter mette la freccia, mentre Chivu aspetta un regalo dal mercato. Lo meriterebbe anche Conte, ma le regole cervellotiche penalizzano il Napoli. Può una società sana dover fare i conti con tutto questo?
Le più lette
4 L'Inter mette la freccia, mentre Chivu aspetta un regalo dal mercato. Lo meriterebbe anche Conte, ma le regole cervellotiche penalizzano il Napoli. Può una società sana dover fare i conti con tutto questo?
Ora in radio
Primo piano
Atalanta, Raspadori parte con la squadra per Pisa: in attesa del tesseramento, ecco il numero di maglia
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile