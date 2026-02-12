Rosetti sul VAR: "Interverremo meno. Perderemo un rigore, ma non ne daremo di inesistenti"

Roberto Rosetti, capo degli arbitri per la UEFA, ha dettato quelle che saranno da qui in avanti le linee guida per quanto riguarda il VAR per i "suoi" arbitri. Direttamente dal Congresso di Bruxelles ha parlato così, come si legge su gazzetta.it: "Forse abbiamo dimenticato tutti perché è nato. Il VAR è nato per errori chiari e ovvi. Sulle decisioni fattuali, come il fuorigioco, lavora alla perfezione. Ma sulle interpretazioni il discorso è diverso. La UEFA preferisce intervenire meno a video e lasciare la decisione sul campo. Ci perderemo un rigore ogni tanto, però non si hanno quelli francamente inesistenti. Ne riparleremo con i designatori federali. Dobbiamo ritrovare i principi originari".

Quali sono i punti chiave dell'arbitraggio?

"Sono la protezione dei giocatori, prima di tutto; la lotta all’esagerazione dei contatti lievi; l’interpretazione del 'mani'; la lotta agli attacchi al portiere per impedirgli di giocare e, infine, l’importantissimo rapporto arbitro-capitano per spiegare le decisioni in campo. Serve uniformità in tutte le decisioni. Questa non c'è sulle nuove idee di fuorigioco, mentre sono ottimi i risultati riscontrati dall'introduzione degli 8 secondi per la palla in mano ai portieri".

