L'ex premier Lamberto Dini sulla crisi della Fiorentina. E a Renzi: "No politica nello sport"

La crisi della Fiorentina è sotto gli occhi di tutti e vedere una realtà storica della Serie A come quella viola stazionare tristemente all'ultimo posto in solitaria della classifica, lontanissima dalla zona salvezza (che dista 8 punti), genera discussione anche fuori dagli ambiti prettamente di stampo calcistico.

Sul tema si è esposto per esempio anche il politico Lamberto Dini, ex Presidente del Consiglio dei Ministri italiano: "La Fiorentina sta migliorando nel gioco. C'era qualità nei lanci lunghi da Fagioli a Kean, sono state create due buone occasioni. Prendere, però, un goal in quella maniera nei minuti di recupero è una stupidaggine. Il giocatore del Verona era da solo quando ha segnato. Ci sono ancora disattenzioni però la Fiorentina sta migliorando e non merita di stare in fondo alla classifica".

Dini è comunque possibilista sulle chance di salvezza della Fiorentina ("Ancora ci sono tante partite, c'è tempo") e prova a capire i motivi della crisi: "Io credo che siano stati fatti errori negli acquisti perché sono stati mandati via giocatori di qualità. Pradè ha delle responsabilità e ha fatto bene ad andarsene, la dirigenza è debole. La grande delusione è Pioli, non si può negare. Vanoli non sta facendo meglio ma qualcosa nel gioco sta migliorando". Conclusione con una battuta in risposta a Renzi: "Come fa la politica a entrare nello sport? Poi non c'è più iniziativa privata".

