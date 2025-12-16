Sorrento, presentata la maglia per gli 80 anni del club: si rifà alla stagione 70/71
Si rifà alla divisa indossata nella stagione 1970/1971, anno della storica promozione in Serie B, la maglia celebrativa per l'80° anniversario del Sorrento.
All’epoca la divisa era bianca, caratterizzata dalla tipica fascia diagonale rossonera. Oggi, nella nostra reinterpretazione, la fascia prende forma dai rombi del logo del Sorrento, simbolo iconico della città. Gli intarsi lignei tono su tono, ispirati alla tradizione sorrentina, impreziosiscono la maglia rafforzandone il legame con il territorio
Dettagli come la data di fondazione sul retro del colletto e lo stemma celebrativo, dove il numero 80 avvolge i 5 rombi, donano alla maglia un carattere esclusivo che la rende un must-have da collezione.
