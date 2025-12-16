Juventus, occhi sui prossimi parametri zero: piace Schlager del Lipsia

La Juventus aspetta con interesse l'apertura della sessione invernale di calciomercato, con Comolli e Modesto che si muoveranno con l'obiettivo di rinforzare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti soprattutto in quei reparti carenti numericamente, come ad esempio il centrocampo e le corsie esterne. Il tutto ovviamente senza considerare le possibili uscite, come ad esempio quelle di giocatori come Joao Mario e Fabio Miretti.

Intanto però, racconta Sky Sport, i dirigenti bianocneri hanno messo nel mirino un potenziale rinforzo a parametro zero in vista della prossima estate. Si tratta di Xaver Schlager, centrocampista classe '97 di proprietà del Lipsia che vedrà scadere il proprio accordo con la società tedesca al termine di questa stagione e che fin qui non ha dato segnali in merito ad un possibile rinnovo.

Nella stagione attualmente in corso Schlager non è un titolare fisso del club della Red Bull, avendo messo insieme un totale di 10 presenze in Bundesliga con all'attivo un gol contro il Werder Brema. Il giocatore inoltre in carriera ha collezionato 49 partite con la Nazionale dell'Austria. Nelle idee della Juventus, l'austriaco potrebbe rappresentare quell'alternativa duttile e d'esperienza pronta all'uso da schierare nei due di centrocampo o come mezzala in una linea a tre.