TMW Lupo: "Samp, le qualità ci sono. Pescara? Gorgone ha portato identità"

Ospite delle colonne di TMW all'interno della rubrica 'A Tu per Tu', Fabio Lupo direttore sportivo dalla lunga esperienza ha rilasciato alcune dichiarazioni sui temi del campionato di Serie B. Iniziando dalla Sampdoria:

“L’organico non merita la posizione che ricopre. Anche l’anno scorso le difficoltà sono state tante. Negli ultimi anni la gestione societaria non è stata lineare e questa confusione si va a riflettere sul rendimento della squadra”.

Sul Pescara, invece, afferma: “La partita contro il Frosinone ha dimostrato che Gorgone gli ha dato grande identità. Ero allo stadio e mi sono divertito a vedere giocare il Frosinone ma anche il Pescara ha una sua identità. Aspettando il mercato di gennaio”.