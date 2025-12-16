Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Pineto, Tisci: "Errori arbitrali? Anche i giocatori ne commettono. Bucchi? Ci siamo chiariti"

Pineto, Tisci: "Errori arbitrali? Anche i giocatori ne commettono. Bucchi? Ci siamo chiariti"TUTTO mercato WEB
Luca Bargellini
Oggi alle 11:19Serie C
Luca Bargellini

Se da parte dell'Arezzo non sono mancate le dichiarazioni forti sul fronte arbitrale dopo il 3-3 di ieri, dal fronte del Pineto, invece, permane la calma.

"Non mi soffermo sugli errori arbitrali, perché anche i giocatori ne commettono e oggi (ieri, ndr) forse ne hanno fatti parecchi in campo. A volte si sottolinea solo l’errore dell’arbitro, che pure oggi in qualche caso non è andato per il verso giusto - ha esordito in sala stampa Ivan Tisci, tecnico degli abruzzesi -. Per quanto mi riguarda, però, devo parlare di questo risultato: è assolutamente importante contro una squadra che dal vivo mi ha dimostrato tutta la sua forza. Sapevamo, e i miei ragazzi lo sapevano, che per fare punti oggi serviva una prestazione maiuscola sotto ogni aspetto. Perdere i duelli contro questi giocatori avrebbe significato tornare a casa a zero. Con il nostro atteggiamento e la voglia di portare a casa un risultato importante ce l’abbiamo fatta. Siamo contenti, perché non era affatto semplice".

C'è stato un po’ di nervosismo, anche a fine partita con Cristian Bucchi, poi i due - che sono amici da vent'anni - si sono abbracciati: "Sì, ci siamo abbracciati subito. Siamo talmente amici che, anche quando giocavamo insieme, dopo le partitelle in allenamento spesso discutevamo e poi ci abbracciavamo di nuovo: eravamo molto legati. Abbiamo entrambi un carattere acceso, la voglia di vincere e di prevalere era tanta oggi – noi per un motivo, lui per un altro. Nel sottopassaggio ci siamo chiariti subito, come è giusto che sia. Dispiace aver fatto vedere quella discussione, ma è anche simpatico pensare che due amici si siano fatti cacciare fuori dall’arbitro a fine gara".

C'è stata una sostanziale differenza tra primo e secondo tempo: sembra quasi di aver visto due partite diverse. Primo tempo scoppiettante e propositivo da parte del Pineto, secondo tempo più attenti e guardinghi: "Se è stato frutto dell’atteggiamento dell’Arezzo o una scelta mia?: Credo ci siano entrambe le cose. Merito dell’Arezzo, che ha provato a schiacciarci creando tanto e cercando di mettere i due attaccanti più avanti. E merito nostro per aver concesso il meno possibile. È normale: contro una squadra di queste qualità devi essere bravo a togliere spazi, a non perdere duelli e a capitalizzare nelle ripartenze. Nel secondo tempo l’abbiamo fatto meno. Il primo tempo è stato molto intenso, è vero. Alla fine i ragazzi avevano capito che bisognava limitare il più possibile i loro arrivi in area, perché arginarli lì dentro sarebbe stato complicato. Sono contento di come hanno interpretato la gara: hanno compreso che noi siamo il Pineto e ci sono momenti in cui devi anche soffrire. Non si può sempre giocare all’arma bianca. Oggi l’abbiamo fatto perché l’obiettivo era tornare a casa con dei punti".

Sulla lotta al vertice, Tisci ha quindi concluso: "Arezzo, Ravenna, Ascoli: quale vedo meglio per la vittoria del girone? Ora che le ho incontrate tutte e tre, posso dire che sono squadre forti, indubbiamente le più attrezzate del girone, ognuna con caratteristiche diverse. L’Arezzo che ho visto oggi, però, è imprevedibile: può attaccarti in tanti modi, individualmente, con le catene laterali, sulle palle inattive. È compatto nella fase difensiva – oggi abbiamo fatto tre gol, ma era la seconda miglior difesa del campionato, quindi è un merito nostro, ma comunque è difficile perforarli. Credo che l’Arezzo, insieme a Ravenna e Ascoli, si giocherà questo campionato fino alla fine. Sarà un duello testa a testa: al di là degli scontri diretti, dovranno essere bravi ad avere continuità, perché le partite le puoi vincere o perdere con chiunque".

Articoli correlati
Pineto, Tisci su Bruzzaniti: "Sta facendo talmente bene che è normale sia seguito"... Pineto, Tisci su Bruzzaniti: "Sta facendo talmente bene che è normale sia seguito"
Pineto, Tisci sul gol annullato alla fine: "L'arbitro mi ha spiegato il motivo del... Pineto, Tisci sul gol annullato alla fine: "L'arbitro mi ha spiegato il motivo del fischio"
Pineto, Tisci teme la Torres: "Società che lavora bene da anni e giocatori di spessore"... Pineto, Tisci teme la Torres: "Società che lavora bene da anni e giocatori di spessore"
Altre notizie Serie C
Pianese, Cangi: “Cresciamo partita dopo partita. Mercato? Valuteremo chi vuole più... TMW RadioPianese, Cangi: “Cresciamo partita dopo partita. Mercato? Valuteremo chi vuole più spazio"
Pineto, Tisci: "Errori arbitrali? Anche i giocatori ne commettono. Bucchi? Ci siamo... Pineto, Tisci: "Errori arbitrali? Anche i giocatori ne commettono. Bucchi? Ci siamo chiariti"
Crotone, Longo sul ritiro: "La squadra ha risposto nel modo giusto al provvedimento"... Crotone, Longo sul ritiro: "La squadra ha risposto nel modo giusto al provvedimento"
Giugliano, Capuano a rischio esonero: il derby con la Casertana è l'ultima spiaggia... Giugliano, Capuano a rischio esonero: il derby con la Casertana è l'ultima spiaggia
Ravenna, Marchionni: "Vis di livello, ci ha messo in difficoltà. L'Arezzo? Non ci... Ravenna, Marchionni: "Vis di livello, ci ha messo in difficoltà. L'Arezzo? Non ci interessa"
Manzo sbotta: “Se a qualcuno non sta bene che l’Arezzo stia lassù, basta che lo dicano"... Manzo sbotta: “Se a qualcuno non sta bene che l’Arezzo stia lassù, basta che lo dicano"
La Serie C e le scadenze federali: altro giro, altra corsa (e gli stessi dubbi di... La Serie C e le scadenze federali: altro giro, altra corsa (e gli stessi dubbi di sempre)
Giammarioli sul Rimini: "Si parla tanto, ma mancano i controlli. Occhio alla scadenza... Giammarioli sul Rimini: "Si parla tanto, ma mancano i controlli. Occhio alla scadenza di oggi"
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Fiorentina dal primo all'ultimo posto in dodici mesi e nel mezzo anche l'estate più dispendiosa. Perché l'immobilismo di ieri? Andrebbe solo azzerato tutto (e chiesto scusa a...)
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Milan, cambio di idea su Fullkrug. Era stato proposto, ma ora i rossoneri cercano una riserva
3 Parla Cannavaro, Tuttosport apre: "Spalletti da impazzire. Juve, puoi sognare"
4 Coppa d'Africa al via: la Serie A perde 21 giocatori, più altri 5 fra Serie B e C. E uno dalla D
5 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 15 dicembre
Ora in radio
Editoriale 11:00Editoriale live!
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:30Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Primo piano
Immagine top news n.0 Zaniolo show all'Udinese: Gattuso ci pensa e il club vuole già riscattarlo
Immagine top news n.1 Prima di Natale nuovo incontro fra la Juventus e Yildiz per il rinnovo: il punto sulla trattativa
Immagine top news n.2 Stato di forma: allungano le milanesi! Risale l'Hellas, crollano le squadre toscane
Immagine top news n.3 Classifiche a confronto: nessuno meglio di Gasp. Fiorentina da prima a ultima: -28!
Immagine top news n.4 Thiago Silva di ritorno a Milano? Lo direbbe Adriano Galliani (citando Venditti)
Immagine top news n.5 I due sogni (impossibili) per il centrocampo di Comolli per la Juventus
Immagine top news n.6 Roma, (altro) 1-0 al Como: Gasperini vede Conte. Fabregas perde Diao: "Male al flessore"
Immagine top news n.7 La Fiorentina conferma Vanoli, almeno fino a domenica. E cerca un nuovo dirigente
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano C'è un'unica soluzione per evitare il Titanic Fiorentina Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La Juventus e gli acquisti a gennaio per programmare già la prossima estate
Immagine news podcast n.2 Il Milan aveva già capito il suo grande difetto la scorsa estate
Immagine news podcast n.3 L'elogio di De Rossi per Norton-Cuffy, destinato a essere "il più forte di tutti"
Immagine news podcast n.4 La Fiorentina è pronta a una clamorosa rivoluzione nella propria rosa?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pianese, Cangi: “Cresciamo partita dopo partita. Mercato? Valuteremo chi vuole più spazio"
Immagine news Serie C n.2 Roselli: “Vicenza superiore a tutti nel Girone A. Quest’anno è quello giusto”
Immagine news Altre Notizie n.3 Juve, la svolta a Bologna per Spalletti? Il parere degli esperti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Ciccio Graziani compie 73 anni: "Agroppi un fratello maggiore. Gattuso mi piace"
Immagine news Serie A n.2 Zaniolo show all'Udinese: Gattuso ci pensa e il club vuole già riscattarlo
Immagine news Serie A n.3 Supercoppa Italiana, Napoli-Milan è già sold out a Riyadh. Bologna-Inter...
Immagine news Serie A n.4 Lotito: "Oggi la Lazio suonerà la campanella a Wall Street, unica con il PSG". Cosa significa
Immagine news Serie A n.5 Tiribocchi: "A Benevento uno spalmò la cacca sulla maniglia della porta. Con Conte vomitai"
Immagine news Serie A n.6 La Juventus insiste per Hojbjerg, ma l'OM e De Zerbi fanno muro. Occhi su Frattesi
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Lupo: "Samp, le qualità ci sono. Pescara? Gorgone ha portato identità"
Immagine news Serie B n.2 Spezia, mercato già in fermento: Cistana verso Bari. In entrata si lavora su Valoti
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, obiettivi "italiani" per Mancini: Esposito e Brunori i nomi più caldi
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, Fredberg sceglie Cardenas come capo scout. Senza interpellare il ds
Immagine news Serie B n.5 Serie B, sei cambi in panchina dopo 16 giornate. Il peggio fu nel 2022/23
Immagine news Serie B n.6 A Mantova questa volta si cambia davvero: via Possanzini. A Modesto le chiavi della squadra
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pianese, Cangi: “Cresciamo partita dopo partita. Mercato? Valuteremo chi vuole più spazio"
Immagine news Serie C n.2 Pineto, Tisci: "Errori arbitrali? Anche i giocatori ne commettono. Bucchi? Ci siamo chiariti"
Immagine news Serie C n.3 Crotone, Longo sul ritiro: "La squadra ha risposto nel modo giusto al provvedimento"
Immagine news Serie C n.4 Giugliano, Capuano a rischio esonero: il derby con la Casertana è l'ultima spiaggia
Immagine news Serie C n.5 Ravenna, Marchionni: "Vis di livello, ci ha messo in difficoltà. L'Arezzo? Non ci interessa"
Immagine news Serie C n.6 Manzo sbotta: “Se a qualcuno non sta bene che l’Arezzo stia lassù, basta che lo dicano"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Como, l'unica gioia lariana è datata 1950
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Bologna-Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Bologna-Juventus, felsinei che non vincono in casa da 27 anni
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Inter Women, primo contratto da Pro per Lidia Consolini: accordo fino al 2029
Immagine news Calcio femminile n.2 Un'altra italiana verso gli Stati Uniti: Di Guglielmo verso l'approdo al San Diego Wave
Immagine news Calcio femminile n.3 Lazio, Piemonte: "Dimostrato di poter stare fra le big. Col Parma per chiudere bene l'anno"
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, la Top11 della 9ª giornata: Wullaert alla terza presenza di fila
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 9ª giornata: Roma al 7° successo. Sassuolo, fine del digiuno
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 9ª giornata: Lazio-Parma 1-0. Decide la solita Piemonte
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Milanese: "L'Inter di Ronaldo, gli alani di Ferlaino e le sfuriate di Gaucci" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il caso Salah deve far riflettere