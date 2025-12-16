Giugliano, nota di smentita su Capuano: "Il mister gode di fiducia totale, solida e mai venuta meno"

"La Giugliano Calcio 1928 Srl intende smentire categoricamente le notizie apparse nelle ultime ore su alcuni organi di stampa riguardo una presunta messa in discussione della posizione dell’allenatore Ezio Capuano". Inizia così la nota del club campano che smentisce le voci apparse in mattinata sulla situazione della panchina del club gialloblù dopo la quinta sconfitta consecutiva in cu si parlava della sfida contro la Casertana come ultima spiaggia.

"Tali ricostruzioni non trovano alcun riscontro nella realtà dei fatti. La fiducia della Società nei confronti del mister è totale, solida e mai venuta meno. Il momento sportivo che la squadra sta attraversando è oggettivamente complesso e segnato da difficoltà evidenti, ma la Società ritiene opportuno sottolineare che il lavoro svolto quotidianamente dal mister e dal suo staff è improntato alla massima professionalità, competenza e dedizione. - prosegue la nota - In un contesto, ricordiamo, reso ancor più complicato da infortuni di particolare gravità che, purtroppo, priveranno la squadra di elementi importanti fino al termine della stagione.

Proprio per questo motivo, la Società è già pienamente operativa e in costante confronto con il mister per pianificare gli interventi necessari in vista del mercato di riparazione di gennaio, con l’obiettivo di sopperire alle assenze e mettere a disposizione dello staff tecnico una rosa più completa e competitiva.

La Società Giugliano Calcio 1928 Srl guarda avanti con convinzione, unità e senso di responsabilità. Si invitano pertanto tutti gli organi di informazione a evitare interpretazioni arbitrarie e ricostruzioni prive di fondamento, nel rispetto della Società, dell’allenatore, della squadra e dei nostri tifosi".