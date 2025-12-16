Serie A, la Top 11 dopo 15 giornate: Rabiot e Scamacca entrano in formazione

Di seguito la Top 11 di Serie A dopo 15 giornate. Sono tre le novità, una per reparto: Matteo Gabbia cede il posto a Marc Oliver Kempf; Adrien Rabiot prende il posto del compagno di squadra Luka Modric mentre Gianluca Scamacca diventa la nuova punta di questa formazione ideale, rimpiazzando Bonazzoli. Questo il nostro 3-4-2-1:

Mike Maignan - (Milan) 6.57

Marc Oliver Kempf - (Como) 6.50

Tiago Gabriel - (Lecce) 6.32

Alessandro Bastoni - (Inter) 6.43

Alexis Saelemaekers - (Milan) 6.30

André-Frank Zambo Anguissa - (Napoli) 6.64

Adrien Rabiot - (Milan) 6.56

Federico Dimarco - (Inter) 6.54

Christian Pulisic - (Milan) 6.60

Nico Paz - (Como) 6.50

Gianluca Scamacca - (Atalanta) 6.44

- - -

SERIE A - 15ª GIORNATA

Lecce - Pisa 1-0

72' Stulic

Torino - Cremonese 1-0

27' Vlasic

Parma - Lazio 0-1

82' Noslin

Atalanta - Cagliari 2-1

11' e 81' Scamacca (A), 75' Gaetano (C)

Milan - Sassuolo 2-2

13' Kone (S), 34' e 47' Bartesaghi (M), 77' Laurienté (S)

Fiorentina - Hellas Verona 1-2

42' e 90' + 3 Orban (H), 69' aut. Unai Nunez (F)

Udinese - Napoli 1-0

73' Ekkelenkamp

Genoa - Inter 1-2

6' Bisseck (I), 38' Lautaro Martinez (I), 68' Vitinha (G)

Bologna - Juventus 0-1

64' Cabal

Roma - Como 1-0

61' Wesley

CLASSIFICA

1. Inter 33

2. Milan 32

3. Napoli 31

4. Roma 30

5. Juventus 26

6. Bologna 25

7. Como 24

8. Lazio 22

9. Sassuolo 21

10. Udinese 21

11. Cremonese 20

12. Atalanta 19

13. Torino 17

14. Lecce 16

15. Cagliari 14

16. Genoa 14

17. Parma 14

18. Hellas Verona 12

19. Pisa 10

20. Fiorentina 6

PROSSIMO TURNO

Lazio - Cremonese (20 dicembre, ore 18, DAZN)

Juventus - Roma (20 dicembre, ore 20.45, Sky e DAZN)

Cagliari - Pisa (21 dicembre, ore 12.30, DAZN)

Sassuolo - Torino (21 dicembre, ore 15, Sky e DAZN)

Fiorentina - Udinese (21 dicembre, ore 18, Sky e DAZN)

Genoa - Atalanta (21 dicembre, ore 20.45, DAZN)

Napoli - Parma (14 gennaio, ore 18.30, DAZN)

Inter - Lecce (14 gennaio, ore 20.45, DAZN)

Hellas Verona - Bologna (15 gennaio, ore 18.30, DAZN)

Como - Milan (15 gennaio, ore 20.45, DAZN)

MARCATORI

8 reti: Lautaro Martinez (Inter)

7 reti: Pulisic (Milan)

6 reti: Orsolini (Bologna) e Calhanoglu (Inter)

5 reti: Scamacca (Atalanta), Paz (Como), Bonazzoli (Cremonese), Yildiz (Juventus), Leao (Milan)

4 reti: Castro (Bologna), Vardy (Cremonese), Mandragora (Fiorentina), Orban (Hellas Verona), Bonny e Thuram (Inter), Anguissa, De Bruyne e Hojlund (Napoli), Pellegrino (Parma), Soulé (Roma), Berardi e Pinamonti (Sassuolo), Simeone (Torino), Davis e Zaniolo (Udinese)