Serie A, i migliori 5 portieri dopo 15 giornate: Caprile balza in piazza d'onore
Un cambio in classifica nella Top 5 dei portieri di Serie A dopo 15 giornate, con Caprile che supera Falcone e si piazza in posizione d'onore, dietro Maignan ancora saldamente al comando. Tra parentesi le partite a voto di ognuno.
1. Mike Maignan (Milan) 6.57 (14)
2. Elia Caprile (Cagliari) 6.43 (15)
3. Wladimiro Falcone (Lecce) 6.43 (15)
4. Emil Audero (Cremonese) 6.41 (11)
5. Nicola Leali (Genoa) 6.33 (15)
SERIE A - 15ª GIORNATA
Lecce - Pisa 1-0
72' Stulic
Torino - Cremonese 1-0
27' Vlasic
Parma - Lazio 0-1
82' Noslin
Atalanta - Cagliari 2-1
11' e 81' Scamacca (A), 75' Gaetano (C)
Milan - Sassuolo 2-2
13' Kone (S), 34' e 47' Bartesaghi (M), 77' Laurienté (S)
Fiorentina - Hellas Verona 1-2
42' e 90' + 3 Orban (H), 69' aut. Unai Nunez (F)
Udinese - Napoli 1-0
73' Ekkelenkamp
Genoa - Inter 1-2
6' Bisseck (I), 38' Lautaro Martinez (I), 68' Vitinha (G)
Bologna - Juventus 0-1
64' Cabal
Roma - Como 1-0
61' Wesley
CLASSIFICA
1. Inter 33
2. Milan 32
3. Napoli 31
4. Roma 30
5. Juventus 26
6. Bologna 25
7. Como 24
8. Lazio 22
9. Sassuolo 21
10. Udinese 21
11. Cremonese 20
12. Atalanta 19
13. Torino 17
14. Lecce 16
15. Cagliari 14
16. Genoa 14
17. Parma 14
18. Hellas Verona 12
19. Pisa 10
20. Fiorentina 6
PROSSIMO TURNO
Lazio - Cremonese (20 dicembre, ore 18, DAZN)
Juventus - Roma (20 dicembre, ore 20.45, Sky e DAZN)
Cagliari - Pisa (21 dicembre, ore 12.30, DAZN)
Sassuolo - Torino (21 dicembre, ore 15, Sky e DAZN)
Fiorentina - Udinese (21 dicembre, ore 18, Sky e DAZN)
Genoa - Atalanta (21 dicembre, ore 20.45, DAZN)
Napoli - Parma (14 gennaio, ore 18.30, DAZN)
Inter - Lecce (14 gennaio, ore 20.45, DAZN)
Hellas Verona - Bologna (15 gennaio, ore 18.30, DAZN)
Como - Milan (15 gennaio, ore 20.45, DAZN)
MARCATORI
8 reti: Lautaro Martinez (Inter)
7 reti: Pulisic (Milan)
6 reti: Orsolini (Bologna) e Calhanoglu (Inter)
5 reti: Scamacca (Atalanta), Paz (Como), Bonazzoli (Cremonese), Yildiz (Juventus), Leao (Milan)
4 reti: Castro (Bologna), Vardy (Cremonese), Mandragora (Fiorentina), Orban (Hellas Verona), Bonny e Thuram (Inter), Anguissa, De Bruyne e Hojlund (Napoli), Pellegrino (Parma), Soulé (Roma), Berardi e Pinamonti (Sassuolo), Simeone (Torino), Davis e Zaniolo (Udinese)
