Spezia, mercato già in fermento: Cistana verso Bari. In entrata si lavora su Valoti

Andrea Cistana potrebbe chiudere la sua breve esperienza allo Spezia già nei primi giorni di gennaio.

Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, il difensore, arrivato svincolato dal Brescia negli ultimi giorni di mercato estivo, non ha convinto lo staff tecnico dopo appena 6 presenze in campionato (più 2 in Coppa Italia) e starebbe trovando un accordo con il Bari.

Il bresciano ha un contratto con gli aquilotti fino al 30 giugno 2027 e il club pugliese sta valutando sia la formula del prestito con obbligo di riscatto che l'assorbimento diretto del contratto. Le prossime settimane saranno decisive per trovare la soluzione più gradita a entrambe le società.

In entrata prende corpo la pista Mattia Valoti dalla Cremonese. Il centrocampista si trova nella stessa situazione vissuta da Daniele Verde: escluso dalla lista dal 2 settembre da Davide Nicola, vi è rientrato nell'ultimo mese solo per l'emergenza infortuni, ma senza mai essere schierato. Entrambe le parti vogliono dividersi a gennaio e lo Spezia sta spingendo con decisione per chiuderlo già nella prima settimana di mercato, contratto in scadenza nel 2026 permettendo.