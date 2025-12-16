Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Spezia, mercato già in fermento: Cistana verso Bari. In entrata si lavora su Valoti

Spezia, mercato già in fermento: Cistana verso Bari. In entrata si lavora su ValotiTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Luca Bargellini
Oggi alle 10:04Serie B
Luca Bargellini

Andrea Cistana potrebbe chiudere la sua breve esperienza allo Spezia già nei primi giorni di gennaio.

Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, il difensore, arrivato svincolato dal Brescia negli ultimi giorni di mercato estivo, non ha convinto lo staff tecnico dopo appena 6 presenze in campionato (più 2 in Coppa Italia) e starebbe trovando un accordo con il Bari.

Il bresciano ha un contratto con gli aquilotti fino al 30 giugno 2027 e il club pugliese sta valutando sia la formula del prestito con obbligo di riscatto che l'assorbimento diretto del contratto. Le prossime settimane saranno decisive per trovare la soluzione più gradita a entrambe le società.

In entrata prende corpo la pista Mattia Valoti dalla Cremonese. Il centrocampista si trova nella stessa situazione vissuta da Daniele Verde: escluso dalla lista dal 2 settembre da Davide Nicola, vi è rientrato nell'ultimo mese solo per l'emergenza infortuni, ma senza mai essere schierato. Entrambe le parti vogliono dividersi a gennaio e lo Spezia sta spingendo con decisione per chiuderlo già nella prima settimana di mercato, contratto in scadenza nel 2026 permettendo.

Articoli correlati
Fiorentina, primo nome per la difesa: contatti con lo Spezia per Wisniewski Fiorentina, primo nome per la difesa: contatti con lo Spezia per Wisniewski
Serie B, 16ª giornata: la Top 11, i migliori per ruolo e non solo secondo TMW Serie B, 16ª giornata: la Top 11, i migliori per ruolo e non solo secondo TMW
Panchine Serie B 2025/26: a Mantova Modesto sostituisce l'esonerato Possanzini Panchine Serie B 2025/26: a Mantova Modesto sostituisce l'esonerato Possanzini
Altre notizie Serie B
Lupo: "Samp, le qualità ci sono. Pescara? Gorgone ha portato identità" TMWLupo: "Samp, le qualità ci sono. Pescara? Gorgone ha portato identità"
Spezia, mercato già in fermento: Cistana verso Bari. In entrata si lavora su Valoti... Spezia, mercato già in fermento: Cistana verso Bari. In entrata si lavora su Valoti
Sampdoria, obiettivi "italiani" per Mancini: Esposito e Brunori i nomi più caldi Sampdoria, obiettivi "italiani" per Mancini: Esposito e Brunori i nomi più caldi
Sampdoria, Fredberg sceglie Cardenas come capo scout. Senza interpellare il ds Sampdoria, Fredberg sceglie Cardenas come capo scout. Senza interpellare il ds
Serie B, sei cambi in panchina dopo 16 giornate. Il peggio fu nel 2022/23 Serie B, sei cambi in panchina dopo 16 giornate. Il peggio fu nel 2022/23
A Mantova questa volta si cambia davvero: via Possanzini. A Modesto le chiavi della... A Mantova questa volta si cambia davvero: via Possanzini. A Modesto le chiavi della squadra
Samp, il divieto di trasferta a Palermo approda in Parlamento. Chiesti chiarimenti... Samp, il divieto di trasferta a Palermo approda in Parlamento. Chiesti chiarimenti a Piantedosi
Bari, recupero importante in difesa: Vicari torna ad allenarsi col gruppo Bari, recupero importante in difesa: Vicari torna ad allenarsi col gruppo
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Fiorentina dal primo all'ultimo posto in dodici mesi e nel mezzo anche l'estate più dispendiosa. Perché l'immobilismo di ieri? Andrebbe solo azzerato tutto (e chiesto scusa a...)
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Milan, cambio di idea su Fullkrug. Era stato proposto, ma ora i rossoneri cercano una riserva
3 Parla Cannavaro, Tuttosport apre: "Spalletti da impazzire. Juve, puoi sognare"
4 Coppa d'Africa al via: la Serie A perde 21 giocatori, più altri 5 fra Serie B e C. E uno dalla D
5 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 15 dicembre
Ora in radio
Editoriale 11:00Editoriale live!
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:30Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Primo piano
Immagine top news n.0 Zaniolo show all'Udinese: Gattuso ci pensa e il club vuole già riscattarlo
Immagine top news n.1 Prima di Natale nuovo incontro fra la Juventus e Yildiz per il rinnovo: il punto sulla trattativa
Immagine top news n.2 Stato di forma: allungano le milanesi! Risale l'Hellas, crollano le squadre toscane
Immagine top news n.3 Classifiche a confronto: nessuno meglio di Gasp. Fiorentina da prima a ultima: -28!
Immagine top news n.4 Thiago Silva di ritorno a Milano? Lo direbbe Adriano Galliani (citando Venditti)
Immagine top news n.5 I due sogni (impossibili) per il centrocampo di Comolli per la Juventus
Immagine top news n.6 Roma, (altro) 1-0 al Como: Gasperini vede Conte. Fabregas perde Diao: "Male al flessore"
Immagine top news n.7 La Fiorentina conferma Vanoli, almeno fino a domenica. E cerca un nuovo dirigente
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano C'è un'unica soluzione per evitare il Titanic Fiorentina Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La Juventus e gli acquisti a gennaio per programmare già la prossima estate
Immagine news podcast n.2 Il Milan aveva già capito il suo grande difetto la scorsa estate
Immagine news podcast n.3 L'elogio di De Rossi per Norton-Cuffy, destinato a essere "il più forte di tutti"
Immagine news podcast n.4 La Fiorentina è pronta a una clamorosa rivoluzione nella propria rosa?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pianese, Cangi: “Cresciamo partita dopo partita. Mercato? Valuteremo chi vuole più spazio"
Immagine news Serie C n.2 Roselli: “Vicenza superiore a tutti nel Girone A. Quest’anno è quello giusto”
Immagine news Altre Notizie n.3 Juve, la svolta a Bologna per Spalletti? Il parere degli esperti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Ciccio Graziani compie 73 anni: "Agroppi un fratello maggiore. Gattuso mi piace"
Immagine news Serie A n.2 Zaniolo show all'Udinese: Gattuso ci pensa e il club vuole già riscattarlo
Immagine news Serie A n.3 Supercoppa Italiana, Napoli-Milan è già sold out a Riyadh. Bologna-Inter...
Immagine news Serie A n.4 Lotito: "Oggi la Lazio suonerà la campanella a Wall Street, unica con il PSG". Cosa significa
Immagine news Serie A n.5 Tiribocchi: "A Benevento uno spalmò la cacca sulla maniglia della porta. Con Conte vomitai"
Immagine news Serie A n.6 La Juventus insiste per Hojbjerg, ma l'OM e De Zerbi fanno muro. Occhi su Frattesi
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Lupo: "Samp, le qualità ci sono. Pescara? Gorgone ha portato identità"
Immagine news Serie B n.2 Spezia, mercato già in fermento: Cistana verso Bari. In entrata si lavora su Valoti
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, obiettivi "italiani" per Mancini: Esposito e Brunori i nomi più caldi
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, Fredberg sceglie Cardenas come capo scout. Senza interpellare il ds
Immagine news Serie B n.5 Serie B, sei cambi in panchina dopo 16 giornate. Il peggio fu nel 2022/23
Immagine news Serie B n.6 A Mantova questa volta si cambia davvero: via Possanzini. A Modesto le chiavi della squadra
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pianese, Cangi: “Cresciamo partita dopo partita. Mercato? Valuteremo chi vuole più spazio"
Immagine news Serie C n.2 Pineto, Tisci: "Errori arbitrali? Anche i giocatori ne commettono. Bucchi? Ci siamo chiariti"
Immagine news Serie C n.3 Crotone, Longo sul ritiro: "La squadra ha risposto nel modo giusto al provvedimento"
Immagine news Serie C n.4 Giugliano, Capuano a rischio esonero: il derby con la Casertana è l'ultima spiaggia
Immagine news Serie C n.5 Ravenna, Marchionni: "Vis di livello, ci ha messo in difficoltà. L'Arezzo? Non ci interessa"
Immagine news Serie C n.6 Manzo sbotta: “Se a qualcuno non sta bene che l’Arezzo stia lassù, basta che lo dicano"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Como, l'unica gioia lariana è datata 1950
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Bologna-Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Bologna-Juventus, felsinei che non vincono in casa da 27 anni
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Inter Women, primo contratto da Pro per Lidia Consolini: accordo fino al 2029
Immagine news Calcio femminile n.2 Un'altra italiana verso gli Stati Uniti: Di Guglielmo verso l'approdo al San Diego Wave
Immagine news Calcio femminile n.3 Lazio, Piemonte: "Dimostrato di poter stare fra le big. Col Parma per chiudere bene l'anno"
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, la Top11 della 9ª giornata: Wullaert alla terza presenza di fila
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 9ª giornata: Roma al 7° successo. Sassuolo, fine del digiuno
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 9ª giornata: Lazio-Parma 1-0. Decide la solita Piemonte
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Milanese: "L'Inter di Ronaldo, gli alani di Ferlaino e le sfuriate di Gaucci" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il caso Salah deve far riflettere