Lazio, che fare con Romagnoli e Gila? Uno piace in Arabia, l'altro non vorrebbe restare

Alessio Romagnoli e Mario Gila stanno blindando la porta della Lazio, difendendola come meglio riescono. Il problema però è che la società non riesce a fare lo stesso con loro. L'italiano, come ricorda l'edizione romana del Corriere della Sera, aspetta il rinnovo con adeguamento da due anni e mezzo e ha un accordo che scadrà nel 2027: in Arabia Saudita piace e l'amico Milinkovic-Savic non gli sconsiglierebbe il trasferimento. Lo spagnolo invece non è tra i primi 20 più pagati della rosa e si sta guardando intorno: al momento non parrebbe interessato a restare nella Capitale.

Tare lo vorrebbe al Milan, ma ogni trattativa è bloccata dal fatto che i biancocelesti non possono fare mercato. Già è difficile intavolare un discorso con Lotito in una situazione normale, figuriamoci in questo momento storico. Sarri non può essere abbandonato e lasciato senza due dei suoi pilastri, altrimenti davvero potrebbe ricorrere anche a decisioni drastiche.

La Lazio in questo momento occupa l'8° posto della classifica a quota 22 punti, frutto di 6 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte. I biancocelesti hanno segnato 17 gol, ma ne hanno subiti solo 11 e sono la seconda miglior difesa della Serie A dopo la Roma di Gian Piero Gasperini.