TMW L'ex vice-ct della Turchia su Yildiz: "La Juve non lo aiuta a diventare uno dei top al mondo"

Nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com , Nedim Yigit, oggi responsabile del settore giovanile dell'Antalyaspor e in passato al Galatasaray e vice-ct della Nazionale turca, ai tempi di Mircea Lucescu, ha parlato anche di Kenan Yildiz.

Che ne pensa di Yildiz e che considerazione si ha di lui in Turchia? La Juve è il club giusto per diventare uno dei migliori al mondo?

"Kenan Yildiz è una figura molto popolare e seguita da vicino in Turchia, ed è chiaramente sulla buona strada per diventare un'icona. Tuttavia, l'attuale rosa della Juventus non è tra le migliori nella storia del club. Considerando la qualità della squadra e il loro livello di gioco complessivo, sembra piuttosto difficile per questa squadra, nella sua situazione attuale, elevare un giocatore al livello di uno dei migliori al mondo".

Cosa dovrebbe temere Okan Buruk della Juventus? E come vede i bianconeri?

"All'inizio della gara di ritorno, Okan Buruk dovrebbe essere particolarmente cauto riguardo a un possibile pressing alto della Juventus. Se pianifica correttamente le cose, il Galatasaray potrebbe trovare ancora una volta opportunità per passare in vantaggio attraverso i contropiede. Sebbene la Juventus sia fisicamente forte, la sua mancanza di giocatori creativi è piuttosto evidente. Non sarebbe sbagliato dire che i suoi centrocampisti centrali non siano sufficientemente efficaci in termini di creatività e creazione di occasioni. Gli inserimenti di supporto nei canali interni ed esterni sono cruciali, soprattutto per massimizzare la capacità di Kenan Yıldız nell'1 contro 1, ma questo aspetto è notevolmente debole nel gioco della Juventus. Di conseguenza, la squadra diventa piuttosto prevedibile in attacco".