Esclusiva TMW La lotta salvezza è da brividi, Semplici: "Torino e Fiorentina ce la faranno"

Con i recenti successi centrati da Lecce (prima del ko con l'Inter) e Fiorentina in particolare, la lotta salvezza è più viva che mai. Se Pisa e Verona sono chiamate a salvare almeno l'onore, visto che l'obiettivo sta diventando proibitivo, dal terz'ultimo posto in su ci sono almeno sei squadre invischiate per evitare il peggio, viste le frenate di squadre come Torino e Cremonese. Intervenuto a TuttoMercatoWeb.com l'allenatore Leonardo Semplici ha detto la sua in merito a questa corsa.

La Fiorentina ha finalmente svoltato e può guardare con ottimismo al prossimo futuro?

"Me lo auguro e penso di sì. Con l'avvicendamento dell'allenatore ci voleva tempo. Il mercato è stato positivo, si stanno cominciando a vedere i primi risultati. Parliamo di una squadra che ad inizio campionato pensava di fare una stagione diversa, ecco perché poi è andata incontro a queste difficoltà. Sembrerebbe che ora siano risolte, il campionato è lungo, ma la Fiorentina ha la forza per conquistare questa salvezza".

Vanoli ha ritrovato il miglior Kean, fra gli altri. Ora non bisogna farsi prendere da facili entusiasmi?

"Assolutamente. Kean è determinante per la Fiorentina, così come altri. Lui è quello che incide maggiormente dall'aspetto realizzativo. Andranno fatte le giuste considerazioni sull'aspetto fisico per averlo sempre a disposizione. La Fiorentina con Kean o senza, cambia".

Per Verona e Pisa è ancora possibile sperare?

"A questo punto, anche se con ancora 12 partite da giocare, è molto difficile. Sia Verona che Pisa, in maniera differente, hanno fatto un percorso. Dispiace che dal ritorno in Serie A il Pisa non sia riuscito a fare un campionato all'altezza delle aspettative".

Le piace il lavoro che sta facendo Di Francesco a Lecce, pur con un attacco un po' 'leggero'?

"Sta facendo un buon lavoro. Parlavamo prima della Fiorentina: qui la differenza è che l'obiettivo si conosceva fin dall'inizio. Questo dà un vantaggio, a Lecce si sapeva di dover lottare fino all'ultima giornata, pur con un organico inferiore ad altre. Credo che Eusebio stia facendo un ottimo lavoro, le partite sono ancora tante e dovrà mantenere questo trend di prestazioni per otttenere la salvezza".

Oltre alla Cremonese, si ritrovano coinvolte anche Torino, Genoa e Cagliari. Chi rischia di più?

"Fino al Cagliari sono tutte coinvolte. Ci sono squadre come Torino e Fiorentina che pensavano di non partecipare a questa corsa. Il percorso delle altre si sapeva quale potesse essere. In Serie A ci sono tante difficoltà, ci sono risultati anche impensabili, ma penso che la lotta salvezza sarà combatuta fino alla fine, con Fiorentina e Torino ce la faranno a centrare l'obiettivo".