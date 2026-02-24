Rigore tolto in Atalanta-Napoli, Tommasi a Open VAR: "Non c'è fallo, Hien è fermo"

Il dirigente arbitrale Dino Tommasi è intervenuto in merito a quanto accaduto durante Atalanta-Napoli ai microfoni di DAZN, emittente televisiva che propone subito il dialogo tra Chiffi e la sala VAR in occasione del rigore a favore degli azzurri revocato dopo il contatto tra Hojlund e Hien.

Il dialogo

Sala VAR arbitro 1: "Perché rigore?"

Arbitro: "Lo guardiamo, lo guardiamo. Se la palla è uscita o non è fallo, lo togliamo".

Sala VAR arbitro 1: "Vabbè. È lui che va contro Hien".

Arbitro: "Per me fa il movimento e lui gli prende il tempo".

Sala VAR arbitro 2: "Sta fermo".

Sala VAR arbitro 1: "È fermo Hien. Lo togliamo, andiamo a vedere se è dentro o fuori. Il pallone è dentro".

[...]

Sala VAR arbitro 1: "Il difensore è fermo".

Arbitro: "Sì, benissimo, ho già visto".

Sala VAR arbitro 1: "Ti basta questo? Va bene".

Questo il parere di Dino Tommasi: "Non c'è fallo di Hien su Hojlund, il danese cerca il contatto, lo svedese è fermo, non c'è sgambetto, non c'è niente. Chiffi è posizionato molto bene, ha una sensazione errata e se ne accorge prontamente davanti al monitor, capisce l'errore commesso, retrocede e toglie il rigore. Ottima decisione finale, meno buona quella di campo. Puntiamo molto sulla centralità dell'arbitro, è un errore giustamente corretto".