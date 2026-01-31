Lazio, Taylor dopo il primo gol: "Spero di segnare ogni partita, ho le caratteristiche per farlo"

In un Olimpico deserto per le proteste dei tifosi, la Lazio torna a vincere in Serie A al termine di una partita pazza contro il Genoa in cui gli uomini di Sarri hanno avuto la meglio vincendo per 3-2.

Dopo un primo tempo abbastanza soporifero e privo di emozioni, succede tutto nella ripresa. La Lazio si porta in doppio vantaggio grazie al rigore trasformato da Pedro e al primo gol in Serie A di Taylor. Il Genoa non ci sta e riacciuffa gli avversari prima con la rete di Malinovskyi su calcio di rigore, poi di Vitinha. Nel finale però, al 101º ancora un rigore, questa volta trasformato da Cataldi, assicura a Sarri i tre punti.

Proprio il centrocampista olandese ex Ajax è intervenuto nel post partita ai microfoni di Lazio Style. Queste le sue parole. “Bella vittoria, fortunata nel finale ma meritata. La squadra non ha mollato e si è presa una bella vittoria. Primo gol? Spero si segnare ogni partita perché ho le caratteristiche per farlo e posso riuscirci. Roma non ha bisogno di presentazioni, sono felice di stare qui e nel club mi aiutano tutti”.