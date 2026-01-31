Serie B, Sudtirol-Catanzaro: al Druso punti in palio per la zona playoff

La ventiduesima giornata di Serie BKT mette di fronte, tra le altre, Sudtirol e Catanzaro, in un sfida tra due squadre che stanno attraversando momenti diametralmente opposti.

COME ARRIVA IL SÜDTIROL - I padroni di casa attraversano il momento migliore della loro stagione con tre vittorie consecutive contro Spezia, Empoli e Padova, che hanno portato gli uomini di Castori a non guardarsi più le spalle in classifica, ma addirittura a sognare un aggancio alla zona play-off.

COME ARRIVA IL CATANZARO - Situazione opposta per Aquilani e i suoi ragazzi, che non trovano invece la gioia dei tre punti da tre giornate, in cui sono arrivate due sconfitte contro Frosinone e Venezia e un pareggio contro la Sampdoria che interrotto l'emorragia di punti ma non quella di risultati. Per i calabresi è quindi fondamentale voltare pagina e cercare la vittoria per restare all'interno della zona play-off