Milan, Mike Maignan meglio di Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu

Quando è arrivato dal Lille, qualcuno si domandava chi fosse Mike Maignan. Perché a queste latitudini era poco conosciuto, sebbene fosse il portiere dei campioni di Francia. Aveva però un compito ingrato, cioè sostituire Gianluigi Donnarumma che era appena diventato campione d' Europa con la maglia della Nazionale italiana, miglior portiere e giocatore della competizione. Uno che, a ventidue anni, era capitano del Milan e titolare da oramai sei stagioni.

Mike Maignan ha lenito le ferite di Gianluigi Donnarumma. Forse anche quelle di Hakan Calhanoglu che, nella stessa estate, è passato agli odiosi rivali dell'Inter. Con lui è arrivato pure uno Scudetto, il numero diciannove, che ha momentaneamente pareggiato quelli dei nerazzurri. Poi però la china è sembrata subito quella precedente. Difficoltà a rinnovare un accordo da 2,8 milioni di euro verso l'alto, quando sei il miglior portiere del campionato o quasi (lo scettro ultimamente è finito a Svilar, ma può riprenderselo) e il Milan ha un tetto salariale.

Maignan guadagnerà come Leao. Quindi circa 6,5 milioni di euro al mese. Un ingaggio da top per chi compirà 31 anni il prossimo luglio. I portieri durano più degli altri, solitamente, e può avere ancora 4 o 5 anni al top. Meglio di entrambi, sia di Donnarumma che di Calhanoglu. Anche nella scelta di vita di rimanere al Milan dopo avere pressato per un accordo con il Chelsea solo pochi mesi fa.