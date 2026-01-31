Serie B, Pescara-Mantova: missione tre punti per non affondare ancora di più

I riflettori dell'Adriatico si accendono per una sfida che va oltre i tre punti: Pescara e Mantova si affrontano in un match che sa già di scontro salvezza, ma l'aria che si respira è elettrica per un solo motivo. Questo pomeriggio di fine gennaio potrebbe segnare il clamoroso ritorno in campo di Lorenzo Insigne con la maglia dei Delfini, l'uomo chiamato a suonare la carica per la risalita della squadra di Gorgone. I Virgiliani arrivano in Abruzzo con l'obiettivo di riscattare la sconfitta interna dello scorso week-end. Saranno chiamati a fare l'impresa in un ambiente elettrico, per vincere una partita delicatissima ed evitare che la zona salvezza si allontani ulteriormente.

Come arriva il Pescara: I Delfini si presentano a questa sfida con l'obbligo di smuovere le acque. Hanno alle spalle una lunga e deludente striscia di sconfitte e pareggi che li ha condannati all'ultimo posto in classifica, a quota 14 punti, con appena due vittorie conquistate da inizio stagione. La speranza, tuttavia, si accende in questa giornata speciale: il sorprendente ritorno di Insigne in maglia biancazzurra. L'entusiasmo generato dall'arrivo dell'ex giocatore del Toronto potrebbe essere il buon auspicio che serve alla squadra di Giorgio Gorgone per tornare alla vittoria e accorciare proprio sul Mantova, diretta interessata nella lotta salvezza. Sul fronte del gioco, il Pescara ha dimostrato di avere una discreta forza offensiva, andando a segno in sedici gare su venti finora disputate, ma paga a caro prezzo una fase difensiva disastrosa, confermandosi la peggior difesa del campionato con ben 42 reti subite.

Come arriva il Mantova: I Virgiliani avevano approcciato il 2026 con segnali incoraggianti, raccogliendo due risultati utili consecutivi grazie all'ottimo pareggio contro il Palermo e alla vittoria sul Padova. Tuttavia, l'entusiasmo è stato frenato dalla brutta battuta d'arresto interna rimediata contro il Venezia nell'ultimo turno. La squadra di Modesto naviga attualmente in acque agitate: il penultimo posto occupa i pensieri del club lombardo, anche se la classifica cortissima, con soli tre punti a separare la diciannovesima dalla quattordicesima posizione, rende ogni match un potenziale trampolino di riscatto. Proprio per questo, la sfida contro un Pescara in crisi rappresenta un'occasione d'oro per centrare il bottino pieno e rilanciarsi. Anche per i biancorossi, il vero tallone d'Achille resta la retroguardia: con i troppi gol incassati finora, il Mantova si attesta tristemente come la terza peggior difesa del campionato.