Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie B, Pescara-Mantova: missione tre punti per non affondare ancora di più

Serie B, Pescara-Mantova: missione tre punti per non affondare ancora di piùTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Gaetano
Oggi alle 06:36Serie B
Davide Verduci

I riflettori dell'Adriatico si accendono per una sfida che va oltre i tre punti: Pescara e Mantova si affrontano in un match che sa già di scontro salvezza, ma l'aria che si respira è elettrica per un solo motivo. Questo pomeriggio di fine gennaio potrebbe segnare il clamoroso ritorno in campo di Lorenzo Insigne con la maglia dei Delfini, l'uomo chiamato a suonare la carica per la risalita della squadra di Gorgone. I Virgiliani arrivano in Abruzzo con l'obiettivo di riscattare la sconfitta interna dello scorso week-end. Saranno chiamati a fare l'impresa in un ambiente elettrico, per vincere una partita delicatissima ed evitare che la zona salvezza si allontani ulteriormente.

Come arriva il Pescara: I Delfini si presentano a questa sfida con l'obbligo di smuovere le acque. Hanno alle spalle una lunga e deludente striscia di sconfitte e pareggi che li ha condannati all'ultimo posto in classifica, a quota 14 punti, con appena due vittorie conquistate da inizio stagione. La speranza, tuttavia, si accende in questa giornata speciale: il sorprendente ritorno di Insigne in maglia biancazzurra. L'entusiasmo generato dall'arrivo dell'ex giocatore del Toronto potrebbe essere il buon auspicio che serve alla squadra di Giorgio Gorgone per tornare alla vittoria e accorciare proprio sul Mantova, diretta interessata nella lotta salvezza. Sul fronte del gioco, il Pescara ha dimostrato di avere una discreta forza offensiva, andando a segno in sedici gare su venti finora disputate, ma paga a caro prezzo una fase difensiva disastrosa, confermandosi la peggior difesa del campionato con ben 42 reti subite.

Come arriva il Mantova: I Virgiliani avevano approcciato il 2026 con segnali incoraggianti, raccogliendo due risultati utili consecutivi grazie all'ottimo pareggio contro il Palermo e alla vittoria sul Padova. Tuttavia, l'entusiasmo è stato frenato dalla brutta battuta d'arresto interna rimediata contro il Venezia nell'ultimo turno. La squadra di Modesto naviga attualmente in acque agitate: il penultimo posto occupa i pensieri del club lombardo, anche se la classifica cortissima, con soli tre punti a separare la diciannovesima dalla quattordicesima posizione, rende ogni match un potenziale trampolino di riscatto. Proprio per questo, la sfida contro un Pescara in crisi rappresenta un'occasione d'oro per centrare il bottino pieno e rilanciarsi. Anche per i biancorossi, il vero tallone d'Achille resta la retroguardia: con i troppi gol incassati finora, il Mantova si attesta tristemente come la terza peggior difesa del campionato.

Articoli correlati
Pescara-Mantova, i convocati di Modesto: out Falletti per scelta tecnica Pescara-Mantova, i convocati di Modesto: out Falletti per scelta tecnica
Pescara-Mantova, i convocati di Gorgone: subito Bettella, Brugman e Insigne Pescara-Mantova, i convocati di Gorgone: subito Bettella, Brugman e Insigne
Venezia, subito una prima esperienza fuori laguna per Junior Ligue. Va in prestito... Venezia, subito una prima esperienza fuori laguna per Junior Ligue. Va in prestito al Mantova
Altre notizie Serie B
Serie B, Samp-Spezia: Gregucci vuole uscire dalla retrocessione grazie al primo derby... Serie B, Samp-Spezia: Gregucci vuole uscire dalla retrocessione grazie al primo derby stagionale
Serie B, Pescara-Mantova: missione tre punti per non affondare ancora di più Serie B, Pescara-Mantova: missione tre punti per non affondare ancora di più
Serie B, Venezia-Carrarese: lagunari a caccia della vetta Serie B, Venezia-Carrarese: lagunari a caccia della vetta
Serie B, Sudtirol-Catanzaro: al Druso punti in palio per la zona playoff Serie B, Sudtirol-Catanzaro: al Druso punti in palio per la zona playoff
Serie B, Virtus Entella-Frosinone: la vittoria come unicum Serie B, Virtus Entella-Frosinone: la vittoria come unicum
Serie B, Empoli-Modena: sfida con vista playoff al Castellani Serie B, Empoli-Modena: sfida con vista playoff al Castellani
Serie B, Avellino-Cesena: sfida a distanza tra i bomber Shpendi e Biasci Serie B, Avellino-Cesena: sfida a distanza tra i bomber Shpendi e Biasci
Spezia, Jack verso l'addio: prima il derby con la Samp poi andrà al Catanzaro Spezia, Jack verso l'addio: prima il derby con la Samp poi andrà al Catanzaro
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus in attesa per Kolo Muani. Milan, ecco il colpo che non ti aspetti: Mateta. L’Inter spera ancora in Diaby ma c’è anche Norton-Cuffy. Il Fenerbahce all’assalto di Lookman
Le più lette
1 Bologna, Immobile saluta e firma col Paris FC fino al 2027. Domenica le visite mediche
2 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 30 gennaio
3 Juventus in attesa per Kolo Muani. Milan, ecco il colpo che non ti aspetti: Mateta. L’Inter spera ancora in Diaby ma c’è anche Norton-Cuffy. Il Fenerbahce all’assalto di Lookman
4 Frattesi può lasciare l'Inter in extremis: Nottingham Forest in pressing. Tutti i dettagli
5 Weekend lunghissimo per il mercato del Milan: assalto a Mateta, poi un nuovo difensore
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Weekend lunghissimo per il mercato del Milan: assalto a Mateta, poi un nuovo difensore
Immagine top news n.1 Champions League, sorteggiate le 3 avversarie delle italiane: date e orari del playoff
Immagine top news n.2 Frattesi può lasciare l'Inter in extremis: Nottingham Forest in pressing. Tutti i dettagli
Immagine top news n.3 Un Olimpico semi-vuoto, 5 gol in 100 minuti e lo sfogo di Sarri: cosa ci lascia Lazio-Genoa 3-2
Immagine top news n.4 Sarri: "Ho parlato ora con Romagnoli e lui non sa che dire". Poi sbotta: "Ho già risposto 3 volte"
Immagine top news n.5 Genoa, De Rossi: "Non mi piace quello che vedo, il primo rigore è l'anticalcio. E Sarri è d'accordo"
Immagine top news n.6 Una pazza Lazio batte 3-2 il Genoa con un rigore al 100'. Nel 1° tempo non era successo nulla
Immagine top news n.7 Lazio contestata, l'Olimpico è deserto: appena 5.402 gli ingressi allo stadio col Genoa
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Mané al Dortmund, il Racing su Mannini, Franchi al Potenza e i giovani italiani Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché il Napoli non ha sacrificato un big per sistemare la squadra?
Immagine news podcast n.2 I piani mercato saltati della Juventus. Ma c'è sempre una soluzione pronta
Immagine news podcast n.3 Ecco perché la miglior creatura plasmata da Gasp a Roma è Ghilardi
Immagine news podcast n.4 Campioni clamorosi e meteore dimenticabili: Albarracin e gli uruguaiani a Cagliari
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Mario Petrone: “Girone B durissimo, Perugia soffre. Catania e Benevento? Ecco la differenza”
Immagine news Altre Notizie n.2 Sorteggi Champions League per le italiane, il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Juve, mercato strano. C'è poco 'amore' tra Comolli e Spalletti"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Genoa, l'Olimpico è ancora amaro: questa volta la rimonta è stata solo sfiorata
Immagine news Serie A n.2 Fiorentina, a Napoli una trasferta da non sbagliare. Intanto Vanoli recupera quattro giocatori
Immagine news Serie A n.3 Elliott dice che le performance sportive sono migliorate. Ma il Milan ha vinto solo due trofei
Immagine news Serie A n.4 Krstovic, il nuovo trascinatore offensivo dell'Atalanta. Goal, assist e lotta continua
Immagine news Serie A n.5 Lazio, Adrian Przyborek è a Villa Mafalda: iniziate le visite mediche. Le immagini
Immagine news Serie A n.6 Milan, mamma mia quante notizie! La più importante potrebbe arrivare oggi
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, Samp-Spezia: Gregucci vuole uscire dalla retrocessione grazie al primo derby stagionale
Immagine news Serie B n.2 Serie B, Pescara-Mantova: missione tre punti per non affondare ancora di più
Immagine news Serie B n.3 Serie B, Venezia-Carrarese: lagunari a caccia della vetta
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Sudtirol-Catanzaro: al Druso punti in palio per la zona playoff
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Virtus Entella-Frosinone: la vittoria come unicum
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Empoli-Modena: sfida con vista playoff al Castellani
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Sorrento, ultras irrompono in Comune per chiedere la riapertura dello stadio
Immagine news Serie C n.2 Serie C, 24ª giornata: i finali dei tre anticipi. L'Ascoli accorcia su Ravenna e Arezzo
Immagine news Serie C n.3 Corte Sportiva d'Appello, l'esito dei ricorsi di Alcione, Ravenna e Atalanta U23
Immagine news Serie C n.4 Serie C, 24ª giornata: i parziali dei tre anticipi. Ascoli avanti grazie a Gori
Immagine news Serie C n.5 Anatriello verso il Lumezzane: il Bologna autorizza il trasferimento dal Potenza
Immagine news Serie C n.6 Benevento, Floro Flores: "Meglio le squadre B che i club che falliscono"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Napoli-Fiorentina, azzurri favoriti al Maradona
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Lazio-Genoa, i biancocelesti non vincono all'Olimpico da novembre
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Panathinaikos Roma
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Gama: "L'Italia deve avere come obiettivo vincere trofei. Ora allarghiamo la base"
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma-Inter e Fiorentina-Juventus, queste le semifinali di Coppa Italia Women
Immagine news Calcio femminile n.3 Coppa Italia Women, la Juve batte 2-1 il Napoli e vola in semifinale
Immagine news Calcio femminile n.4 Coppa Italia Women, Bredgaard nel recupero manda la Fiorentina in semifinale. Milan eliminato
Immagine news Calcio femminile n.5 La Fiorentina Femminile omaggia Commisso: maglia e mazzo di fiori consegnati ai parenti
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina-Milan, le formazioni ufficiali: Stokic parte dal 1°. Severini torna titolare
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Riva, il figlio Nicola: "Per mio padre un amore condiviso con un intero popolo" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Champions League: tutti insieme appassionatamente… Si va di zapping