Lazio, Sarri: "La Società non ci metta alcuna pressione: è palese che sia un anno di transizione"

Una vittoria che scaccia un po’ di malumori quella raggiunta oltre al 100esimo minuto dalla Lazio contro il Genoa, gara che ha aperto la 23^ giornata in un Olimpico semideserto. Al termine del match è intervenuto a Lazio Style Channel il tecnico dei biancocelesti Maurizio Sarri: “Penso siano tre punti meritati, la squadra non è particolarmente serena sin questo momento. Si è visto nella prima mezz’ora, nel finale del primo tempo molto meglio e nel secondo abbiamo messo tanta pressione. Il fatto che la squadra non è serena si è visto nel rigore contro, il risultato è meritato”.

Sarri ha parlato anche della difficoltà di giocare in uno stadio così vuoto: “Sono contento soprattutto per i ragazzi perché hanno passato momenti difficili, partita difficile senza pubblico. Ho detto anche a loro che il fatto che non ci siano è l’ennesimo gesto d’amore”.

Infine, l’allenatore toscano si è espresso così sui nuovi: “Maldini è uno che ha delle qualità tecniche e fisiche importanti, per giocare in quel ruolo deve imparare che viene a giocare e poi attacca l’area. Ratkov è un giocatore da scoprire, l’inserimento è più lungo. Vediamo che tipo di evoluzione avrà. Non ci possono mettere nessun tipo di pressione, è stato dichiarato e palese che fosse un campionato di transizione e che dovevamo valutare una base su cui costruire la squadra. Andiamo avanti, l’aspetto caratteriale deve essere questo”.