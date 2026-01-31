Serie B, Venezia-Carrarese: lagunari a caccia della vetta
Sarà una classica sfida insidiosa, ma molto interessante quella tra Venezia e Carrarese. Da un lato, infatti, i lagunari cercheranno di scavalcare il Frosinone sperando in un passo falso dei ciociari, dall’altro i toscani proveranno a scucire punti utili per la zona playoff.
COME ARRIVA IL VENEZIA - Adorante-Yeboah, Busio e altri 8: questo l’undici tipo della squadra di casa in queste ultime sfide. Sara molto interessante capire anche se Duncan rientrerà tra i titolari a centrocampo. In porta confermatissimo Stankovic.
COME ARRIVA LA CARRARESE - Abiuso e Rubino in avanti, Schiavi a guidare la regia di centrocampo. Queste le certezze ospiti, unite ad un Hasa sempre più decisivo come collante tra mediana e reparto offensivo.
