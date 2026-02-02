Ufficiale
Lazio, anche Vecino dice addio a gennaio. Si trasferisce a titolo definitivo al Celta Vigo
La S.S. Lazio informa sui propri canali ufficiali di aver ceduto a titolo definitivo il calciatore Matias Vecino al Real Club Celta de Vigo SAD. Vecino, arrivato a Roma nell`estate 2022, lascia i biancocelesti dopo aver collezionato 128 presenze e segnato 13 gol.
"Tutto il club desidera ringraziare Matias per il contributo dato e gli augura il meglio per il futuro", si legge nel comunicato ufficiale del club capitolino.
