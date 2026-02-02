Il Sassuolo spende 10 mln per Bakola, l'Inter si assicura un talento dalla B: le top news delle 22

Le ultime ore di calciomercato hanno regalato una raffica di ufficialità in Serie A, con le società più blasonate ovviamente protagoniste. L’Inter ha definito l’arrivo a titolo definitivo di Yanis Massolin dal Modena: il classe 2002 resterà però in prestito in Serie B fino a fine stagione. In casa Napoli, in attesa del comunicato ufficiale, la Lega Serie A ha certificato il deposito del contratto di Alisson Santos, esterno offensivo arrivato dallo Sporting CP in prestito. Capitolo Juventus: Pedro Felipe passa al Sassuolo con la formula del prestito con diritto di riscatto e percentuale sulla futura rivendita.

Movimenti rilevanti anche sull’asse Bergamo-Madrid. L’Atalanta ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo di Ademola Lookman all’Atletico Madrid, salutando uno dei protagonisti della storica Europa League 2024. Rinforzo offensivo invece per il Torino di Marco Baroni, che accoglie in prestito il trequartista classe 2007 Keyon Ewurum dal Valletta.

Giornata intensissima per il Sassuolo, protagonista di un doppio asse con l’Olympique Marsiglia. Ufficiale il prestito con diritto di riscatto di Ulisses Garcia e l’acquisto a titolo definitivo del classe 2007 Darryl Bakola, investimento da circa 10 milioni. I neroverdi hanno inoltre riscattato Ismael Koné per una cifra intorno ai 13 milioni. Completano il quadro l’addio di Sebastiano Luperto al Cagliari in direzione Cremonese, la risoluzione tra Lecce e Tete Morente, e il colpo del Como che acquista a titolo definitivo il classe 2007 Adrian Lahdo dall’Hammarby.