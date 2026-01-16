L'Inter a dialogo con l'Atletico per lo scambio Frattesi-Nico Gonzalez (ma solo a giugno)

Non sarà un mercato di grandi spese per l'Inter. La rosa dei nerazzurri ha già ampiamente dimostrato di essere competitiva su più fronti e per questo Marotta e Ausilio interverranno soltanto in caso si presenti loro un'occasione da cogliere al volo. Una simile a Joao Cancelo, per dare un'idea.

Ed è per questo che i due dirigenti, scrive quest'oggi il Corriere della Sera, stanno già valutando alcune mosse in vista della prossima estate. In uscita c'è sempre Davide Frattesi, che potrebbe diventare anche un asset utile in sede di scambi. Ed è per questo motivo che il quotidiano parla di una trattativa che i nerazzurri vorrebbero portare avanti con l'Atletico Madrid per lo scambio tra il centrocampista italiano e l'ex Fiorentina e Juventus Nico Gonzalez.

L'argentino è considerato una pedina duttile, in quanto permetterebbe all'occorrenza un cambio di modulo, oltre che agire sulla corsia di destra, ad oggi presidiata dal solo Luis Henrique. Un'affare che, tuttavia, se dovesse concretizzarsi non potrebbe farlo prima della prossima estate. In questa stagione, infatti, Nico Gonzalez ha giocato sia per la Juventus che per i Colchoneros e quindi non è previsto dal regolamento che possa scendere in campo per un terzo club.