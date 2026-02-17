Atletico, Nico Gonzalez va k.o.: tre settimane di stop, salta i playoff di Champions

Brutte notizie per l’Atletico Madrid e per la Nazionale argentina: Nico Gonzalez, esterno offensivo dei Colchoneros, ha subito una lesione muscolare al quadricipite, che lo terrà fuori dai campi per almeno tre settimane.

Secondo il comunicato del club, il centrocampista seguirà un programma di fisioterapia e lavoro di riadattamento in palestra, con l’evoluzione dell’infortunio che determinerà i tempi precisi per il rientro in campo. La tempistica prevista farà saltare a González appuntamenti importanti, tra cui la gara di andata dei playoff di Champions League contro il Bruges, la sfida di ritorno delle semifinali di Copa del Rey contro il Barcellona, e i match di Liga contro Espanyol, Oviedo e Real Sociedad.

In casa Argentina, Lionel Scaloni seguirà con attenzione l’evoluzione dell’infortunio, a poco più di un mese e mezzo dalla Finalissima, competizione alla quale l'ex Fiorentina e Juventus avrebbe sicuramente preso parte. Il club, come di consueto, non ha indicato una data precisa per il ritorno in campo, ma il tipo di lesione suggerisce un recupero minimo di tre settimane prima di poter tornare a giocare ad alti livelli.