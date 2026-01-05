L’Inter aspetta la risposta di Cancelo (che aspetta il Barça). Più Acerbi che De Vrij per Inzaghi

Joao Cancelo non è mai stato così vicino a tornare all’Inter. Prima della gara con il Bologna, Beppe Marotta ha delineato i temi della trattativa con l’Al-Hilal, di fatto prossima alla fumata bianca: il maxi-ingaggio del portoghese, che sarà coperto in buona parte dal club saudita, non è un problema. Nell’accordo di massima con la società di Riyadh, è previsto che il percorso opposto lo faccia un difensore tra Francesco Acerbi e Stefan De Vrij, che senza Cancelo rimarrebbero invece entrambi a Milano.

Cosa manca. Il sì di Cancelo, che aspetta una risposta da Barcellona. I tempi li detta l’Inter, che non vuole andare oltre questa settimana. Joao, tramite Jorge Mendes, lavora perché i catalani aprano uno spiraglio al ritorno. Al momento non si vede, e come sempre il Barça ha tempi e procedure molto complicate: se dai blaugrana non dovessero arrivare novità, Joao trasformerebbe l’apertura all’Inter in un sì definitivo.

Chi tra Acerbi e De Vrij? Molti indizi puntano al primo, sicuramente il preferito di Simone Inzaghi che fece di tutto perché l’Inter lo prelevasse dalla Lazio. Viceversa, l’olandese ha qualche anno in meno e quindi sarebbe giudicato con maggior favore dal club saudita. Dettagli, dato che vale anche il contrario: Inzaghi stima De Vrij, l’Al-Hilal accoglie comunque volentieri Acerbi. E l’Inter? Più o meno vale lo stesso discorso: l’età suggerirebbe una preferenza per l’olandese, che però ha giocato molto meno - quasi la metà - del compagno finora in stagione. A fine campionato, peraltro, partirebbero comunque entrambi. Si tratta solo di un leggero anticipo, con conseguente risparmio sull’ingaggio (più che assorbito dallo stipendio di Cancelo): nulla su cui far naufragare una trattativa.