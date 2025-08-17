L'Inter cerca anche un portiere: occhi su Lammens. L'Anversa chiede 20 milioni di euro

L'Inter continua a monitorare alcuni profili per rinforzare la propria porta, considerando che Yann Sommer ha solo un anno di contratto con i nerazzurri. Secondo quanto riportato da Het Laatste Nieuws, giornale belga, i dirigenti del club vicecampione d'Italia e d'Europa hanno messo gli occhi su Senne Lammens, estremo difensore dell'Anversa, che in patria è ritenuto un calciatore dal sicuro avvenire.

Diversi top club europei si sono mossi per lui, ma la richiesta della società proprietaria del cartellino è di 20 milioni di euro. Tutto è ben delineato, adesso toccherà a Marotta, Ausilio e Baccin decidere se affondare oppure no. In carriera vanta 63 presenze con l'Anversa, 24 gettoni con il Club NXT, 4 partite con il Club Brugge e 2 sfide con gli Young Reds.

A queste ci sono da aggiungere i 9 incontri con il Belgio Under 21, la sfida con l'Under 18, i 9 match con l'Under 17, le 8 apparizioni con l'Under 16 e la gara con l'Under 15. Nel suo palmares ci sono 2 Jupiler League e 3 successi in Supercoppa Belga. Mancano circa due settimane alla fine del mercato e l'Inter è attivissima: dopo Lookman, Kone e un difensore, ora spunta anche un portiere tra i calciatori seguiti.