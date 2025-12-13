Lecce, Di Francesco concede 4 giorni liberi alla squadra. Per Berisha problema muscolare

Dopo l'importantissimo successo di ieri sera contro il Pisa nell'anticipo della 15^ giornata di Serie A, il tecnico del Lecce Eusebio Di Francesco ha concesso alcuni giorni di riposo alla sua squadra, con la ripresa della preparazione che è stata fissata per la mattinata di mercoledì 17 dicembre.

La nota negativa della vittoria per 1-0 sui toscani firmata da Stulic riguarda l'infortunio di Medon Berisha, centrocampista che ha accusato un problema muscolare alla coscia destra che sarà meglio valutato nelle prossime ore con gli esami strumentali del caso. A tal proposito, il tecnico dei salentini si era così espresso nel post partita: "Il ko di Berisha costituisce la nota negativa della serata, ancor di più perché perdiamo anche Coulibaly (per la Coppa d'Africa, ndr). Tuttavia sono convinto che gli altri calciatori della rosa possano sostituirli al meglio".