Chivu lo aspetta, Lautaro risponde: doppietta, l'Inter raddoppia a Pisa
Segui il live di Pisa-Inter su TuttoMercatoWeb.com
Doppietta di Lautaro Martinez: l'Inter si porta sullo 0-2 a Pisa all'83'. Dopo una buona manovra Barella mette al centro una palla solo da spingere in rete, sul secondo palo sbuca l'argentino che in scivolata la mette in porta.
Editoriale di Luca Calamai Leao bomber è un'idea da scudetto di Max. Al Meazza purtroppo ancora protagonista il Var. La Juve sorride con Yildiz ma il kappaò di Vlahovic è un brutto colpo. Uno Zaniolo così può servire a Gattuso
Il ruggito di Lautaro nel momento delle critiche. L'Inter riparte da Pisa imparando dai propri errori
