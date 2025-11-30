Milan-Lazio, Zazzaroni: "Rigore Pavlovic? Collu fa un autentico disastro arbitrale"

Continua a far discutere l'episodio che ha chiuso la sfida fra Milan e Lazio di ieri sera, vinta dai rossoneri grazie al gol di Rafael Leao.

L'arbitro Collu ha deciso di non assegnare un calcio di rigore dopo un tocco di gomito di Pavlovic, per poi confermare la sua scelta dopo essere stato richiamato al VAR. Da qui nasce la furia della Lazio, che opta per un rumoroso silenzio stampa dopo la gara.

Sull'episodio si è espresso anche il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, che dal proprio profilo Instagram ha scritto: "Sapevo che prima o poi ci saremmo arrivati: con la sua spiegazione allo stadio Collu è riuscito nell’impresa di rendere assegnabile un rigore discutibile. Se afferma che la posizione del braccio di Pavlovic non è congrua ha il dovere di concedere il rigore, ma se poi giustifica la mancata assegnazione inventandosi un fallo di Marusic che non c’è combina un autentico disastro arbitrale. A volte dare spiegazioni indebolisce, è la caverna della colpa", questa la didascalia del post pubblicato e accompagnato dalla foto dell'arbitro Collu.