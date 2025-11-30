Serie A, 13^ giornata LIVE: chance per Piccoli, Hojlund con David Neres
Di seguito le ultime dai campi, raccolte dai corrispondenti di TMW, in merito alla 13^ giornata di Serie A:
COMO-SASSUOLO 2-0 - Il tabellino (rileggi qui il live di TMW)
Marcatori: 14' Douvikas, 53' Moreno (C)
COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda (59' Posch), Diego Carlos, Ramon, Moreno; Caqueret (59' Da Cunha), Perrone (91' Kempf); Addai (82' Kuhn ), Nico Paz, Rodriguez (59' Baturina); Douvikas. Allenatore: Fabregas.
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig (82' Candé); Thorstvedt, Matic, Koné (82' Iannoni); Berardi (51' Volpato), Pinamonti (68' Moro), Laurienté (69' Fadera). Allenatore: Grosso.
---------------------------
PARMA-UDINESE 0-2 - Il tabellino (rileggi qui il live di TMW)
Marcatori: 11' Zaniolo (U), 65' Davies rig. (U)
PARMA (4-4-2): Corvi; Del Prato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabé (79' Benedyczak), Keita (46' Estevez), Sørensen (56' Hernani), Valeri; Cutrone (46' Ondrejka), Pellegrino. Allenatore: Cuesta.
UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zemura, Atta (68' Ekkelenkamp), Karlstrom, Piotrowski (90' Zarraga), Zanoli (82' Ehizibue); Zaniolo (82' Bravo), Davis (68' Buksa). Allenatore: Runjaic.
---------------------------
GENOA-HELLAS VERONA 2-1 - Il tabellino (rileggi qui il live di TMW)
Marcatori: 21' Belghali (H), 40' Colombo (G), 61' Thorsby (G)
GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson (85' Sabelli), Malinovskyi, Frendrup, Thorsby, Martin; Colombo (67' Ekhuban), Vitinha (72' Masini). Allenatore: De Rossi.
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Valentini; Belghali (81' Oyegoke), Niasse (81' Al Musrati), Gagliardini, Bernede (66' Sarr), Bradaric (30' Frese); Giovane, Mosquera (66' Orban). Allenatore: Zanetti.
---------------------------
JUVENTUS-CAGLIARI 2-1 - Il tabellino (rileggi qui il live di TMW)
Marcatori: 26' Esposito (C), 27', 45'+1' Yildiz (J)
JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram (25' st Miretti), Kostic (1' st Cambiaso); Conceiçao (39' st Cabal), Yildiz (39' st Openda); Vlahovic (31' David). A disp.: Di Gregorio, Scaglia, Gatti, Zhegrova, Adzic, Joao Mario, Pedro Felipe. Allenatore: Spalletti.
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Luperto, Obert (9' st Idrissi); Palestra, Adopo (35' st Gaetano), Deiola, Folorunsho (35' st Kilicsoy), Liteta (9' st Prati); Esposito (25' st Felici), Borrelli. A disp.: Ciocci, Radunovic, Rodriguez, Di Pardo, Pintus, Cavuoti, Pavoletti, Luvumbo. Allenatore: Pisacane.
---------------------------
MILAN-LAZIO 1-0 - Il tabellino (rileggi qui il live di TMW)
Marcatori: 7' st Leao (M)
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana (20' st Loftus-Cheek), Modric, Rabiot; Bartesaghi; Nkunku (37' st Ricci), Leao. Allenatore: Allegri.
LAZIO (4-3-3): Provedel, Marusic, Romagnoli, Gila, Pellegrini (40' st Tavares): Guendouzi, Basic (40' st Noslin), Vecino (17' st Dele-Bashiru), Isaksen (25' st Pedro), Dia (17' st Castellanos), Zaccagni. Allenatore: Sarri.
---------------------------
LECCE-TORINO 2-1 - Il tabellino (rileggi qui il live di TMW)
Marcatori: 20' Coulibaly (L), 22' Banda (L), 12' st Adams (T)
Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha (37' st Kaba); Pierotti (20' st Sottil), Stulic (47' st Ndaba), Banda (20' st Tete Morente). A disp.: Fruchtl, Samooja, Kouassi, Ndaba, Siebert, Perez, Helgason, Maleh, Sala, Camarda, Ndri. All.: Di Francesco
Torino (3-5-2): Israel; Tameze (15' st Ngonge), Maripan, Coco; Pedersen (25' st Lazaro), Casadei, Asllani, Gineitis (37' Zapata), Nkounkou (25' st Masina); Vlasic (25' st Aboukhlal), Adams. A disp.: Paleari, Popa, Ismajli, Biraghi, Dembele, Anjorin, Ilkhan, Njie. All.: Baroni,
---------------------------
PISA-INTER - Le formazioni ufficiali
PISA (3-5-2): 22 Scuffet; 4 Caracciolo, 39 Albiol, 5 Canestrelli; 15 Touré, 36 Piccinini, 20 Aebischer, 6 Marin, 3 Angori; 9 Meister, 18 Nzola Allenatore: Alberto Gilardino.
INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 8 Sucic, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro. Allenatore: Cristian Chivu.
---------------------------
ATALANTA-FIORENTINA - Domenica 30 novembre, ore 18.00
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Ahanor, Hien, Kossounou; Bellanova, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Lookman; Scamacca.
Allenatore: Palladino.
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Fortini, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Piccoli, Kean.
Allenatore: Vanoli.
---------------------------
ROMA-NAPOLI - Domenica 30 novembre, ore 20.45
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, Pellegrini; Ferguson.
Allenatore: Gasperini.
NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Politano, Hojlund, Neres.
Allenatore: Conte.
---------------------------
BOLOGNA-CREMONESE - Lunedì 1 dicembre, ore 20.45
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Lykogiannis; Moro, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Castro.
Allenatore: Italiano.
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Vandeputte, Bondo, Pezzella; Bonazzoli, Vardy.
Allenatore: Nicola.