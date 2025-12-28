L'Inter crea e spreca, ma l'Atalanta regge: 0-0 a Bergamo dopo 45 minuti

Finisce un primo tempo giocato su ritmi "europei" a Bergamo: Atalanta ed Inter sono ancora ferme sul punteggio di 0-0, nonostante una gara viva e giocata a viso aperto dalle due squadre. Più pericolosa decisamente l'Inter che ha avuto diverse occasioni per colpire e che si è vista annullare - per giusto fuorigioco di Lautaro - anche un gol, che aveva realizzato Thuram.

L'Inter fatica a costruire, ma è pericolosa

L'Atalanta se la gioca senza paura, ma fatica a uscire in maniera pulita e con costanza dalla propria metà campo. L'Inter per contro ha spazio, ma non lo sfrutta sempre come vorrebbe. Ciò nonostante i nerazzurri di Chivu sono quelli che hanno costruito a più riprese le migliori occasioni per colpire. A partire da quando è pericolosissimo Akanji sugli sviluppi di un corner al nono minuto: Kolasinac provvidenziale a deviare in corner. Poco dopo arriva un diagonale di Luis Henrique da posizione defilata, che però finisce fuori. Carnesecchi para un tiro a giro non irresistibile, ma potente, di Thuram.

L'Inter cresce, l'Atalanta regge

L'Inter cresce con il passare dei minuti. Lautaro se ne va su Djimsiti alla grande, poi però il suo sinistro da solo davanti a Carnesecchi è debole. Dimarco serve Bastoni, assist perfetto per Barella che lisca il pallone, al 27'. Carnesecchi protagonista di un'uscita provvidenziale su Bisseck, poi Thuram si vede annullare un gol per una posizione di fuorigioco precedente di Lautaro Martinez. La prima occasione dell'Atalanta arriva al 41': cross invitante di Zalewski, ma né Scamacca e né Pasalic ci arrivano.