Allegri a pranzo con Agnelli: "Cazzeggeremo. Se avessimo preso gol, lui mi avrebbe rotto le scatole"

Mister Massimiliano Allegri ha concesso un'intervista a TeleLombardia per commentare la vittoria odierna contro il Verona. Di seguito le sue dichiarazioni, con un focus sulla prova convincente del suo Milan, ma anche sul pranzo con Andrea Agnelli dopo il match: "Innanzitutto buon anno a tutti perché è l’ultima partita, speriamo di iniziare bene a Cagliari perché non sarà semplice. Oggi è stata una partita complicata e lo sapevamo, con grande ordine i ragazzi l’hanno portata a casa".

Si torna a parlare di scudetto?

"Non dobbiamo assolutamente parlare, dobbiamo solamente fare. Bisogna pensare poco, correre tanto, fare e gestire meglio la palla dopo il 3-0. Dobbiamo andare a migliorare quelle che sono le cose che possiamo migliorare, che sono tante, e mettere da parte quelle che abbiamo fatto bene".

Di cosa parlerà a pranzo con Andrea Agnelli?

"Cazzeggeremo com’è giusta che sia. Mi ha fatto molto piacere che sia venuto, soprattutto se avessi preso gol mi avrebbe rotto le scatole, lui è uno di quelli a cui non piace prendere gol".