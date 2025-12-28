Live TMW Inter, Chivu: "Contento di essere in testa alla classifica. Serve continuità"

22:43 – Christian Chivu, allenatore dell’Inter, ha commentato così in conferenza stampa il match contro l'Atalanta nel post gara. Tuttomercatoweb vi riporta le parole del tecnico presso la New Balace Arena.

23:20 - Comincia la conferenza stampa di Chivu

Inter in testa alla classifica: quanta fiducia vi da questo traguardo?

"Abbiamo affrontato una grande Atalanta a Bergamo. Sapevamo che non era semplice: l'Inter stasera ha dato il massimo. Ci hanno concesso nel primo tempo molto di più dalla parte destra. Hanno fatto bene sia subentrati che titolari, tutti consapevoli che sarebbe stata una gara importante".

Dove deve migliorare l'Inter considerando comunque le sue reazioni dopo una sconfitta?

"Non è mai semplice. Dare continuità ai risultati è importante per l'Inter e dobbiamo continuare a lavorare sodo. Il nostro obiettivo è essere competitivi per tutta la stagione".

Cosa ne pensa degli altri allenatori che parlano di Scudetto?

"In TV ho detto che quello che dice Conte non m'interessa: sono molto coerente. Poi chi vuole fare casino, fa casino: l'Inter ha come obiettivo quello di lavorare ed essere competitiva sotto tutti i punti di vista".

Quanto è stato importante il gioco centrale?

"Abbiamo fatto una scelta per arrivare in verticale alle punte, trovando qualche profondità per Thuram. Ci hanno concesso qualche cosa e abbiamo sfruttato grande superiorità sulla fascia destra. Poi è chiaro che dopo il goal ci siamo abbassati un po' troppo e abbiamo concesso qualcosa all'Atalanta, Ho visto una squadra sul pezzo".

Quanto è importante l'impronta di Pio Esposito?

"Io ho 4 attaccanti che fino ad ora hanno lasciato una bella impronta in quello che è il nostro cammino in campionato. Pio è fondamentale così come Bonny: lavorano sodo domenica dopo domenica e sono stati accolti bene dal gruppo".

23:29 - Termina la conferenza di Chivu