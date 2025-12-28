Luis Henrique riflette: "Difficoltà? Inter club di livello alto, i compagni mi aiutano"

L'esterno dell'Inter, Luis Henrique, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara vinta dalla squadra di Chivu a Bergamo contro l'Atalanta di Palladino. Di seguito le sue dichiarazioni.

Risposta importante dopo la Supercoppa. Cosa significa per voi?

"Significa tantissimo, abbiamo lavorato tanto per arrivare lì e siamo contenti".

Sembri sempre più a tuo agio. Cosa ti aiuta?

"Il tempo di gioco che sto avendo, poi i compagni mi aiutano tanto".

A cosa punta l'Inter?

"L'Inter ha sempre gli obiettivi massimi: deve essere più in alto possibile".

Il momento più bello e il più difficile all'Inter?

"La più difficile la sconfitta con il Bologna, la più bella sempre la prossima".

Le difficoltà che hai trovato quali sono?

"L'Inter è un club di livello alto, poi avevo bisogno di tempo per inserirmi e capire le dinamiche del gioco".