L'Inter di Chivu già più veloce di quella di Conte. E ora aspetta Perisic

Un fine settimana di calcio italiano che può essere determinante per il prosieguo della lotta Scudetto e non solo, quello che si è appena concluso. Stasera la sfida fra Verona ed Udinese porrà fine alla 22esima giornata, che però in alta quota ha già visto delinearsi una situazione abbastanza chiara. Il Napoli è caduto in casa della Juventus, il Milan ha frenato nella tana della Roma. Insomma, fra i due scontri diretti a vincere è stata soprattutto l'Inter di Cristian Chivu.

Rimasta a +5 dal secondo posto occupato dal Milan e addirittura a +9 dall'accoppiata Napoli-Roma al terzo posto. Come evidenzia il Corriere dello Sport oggi in edicola, i 52 punti raccolti fino ad ora dalla nuova Inter di Chivu sono una partenza anche più veloce dell'Inter che con Antonio Conte vinse il suo 19esimo scudetto, nella stagione 2020/21. In generale, i 52 punti raccolti in 22 giornate sono la partenza migliore dei nerazzurri in tutte le ultime sette stagioni, quindi nell'era Conte-Inzaghi. A parte che in un caso: la stagione della seconda stella con Inzaghi, quando i punti dopo 22 gare furono 57.

Intanto sono giorni decisivi per veder arrivare, o meglio tornare, Ivan Perisic a Milano. Come scrive il quotidiano è arrivato l'ok della proprietà di Oaktree ad un affare "diverso" dai nuovi standard, soprattutto quello anagrafico. Il club sa infatti che quello dell'esterno a destra è un bisogno evidente e non un capriccio.