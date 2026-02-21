L'Inter e la maratona con le piccole: così è dura stare al passo per chi insegue

Gli scontri diretti sono importanti per vincere lo Scudetto? Da sempre è stato pensiero condiviso da molti il fatto che fosse così. L'Inter targata 2025/26 però, che ha vinto solamente una delle due gare giocate contro la Juventus e contro la Roma fra le sfide con le prime della classe, dimostra che se ne può fare anche a meno.

A patto di avere un rendimento folle con le squadre di medio-bassa classifica. I nerazzurri hanno iniziato il campionato perdendo la prima in casa contro l'Udinese. Non una "piccola", ma comunque una gara da dover vincere per la squadra di Cristian Chivu. Era il 31 agosto 2025 e da allora l'Inter le ha vinte proprio tutte, le gare "da vincere".

Il bilancio contro le squadre dal settimo posto in giù non lascia dubbi: dalla sfida contro i friulani sono arrivate 16 vittorie in 16 partite. Vincere gli scontri diretti aiuta a vincere i titoli, perché smorza il morale alle rivali e permette di allungare sulle concorrenti. Certo che però mantenere un passo del genere non può che far perdere speranze a chi non aspetta altro che un passo falso per approfittarne. Passo falso che squadre come Milan e Napoli, di tanto in tanto hanno commesso, contro squadre in lotta per salvarsi. Il derby dell'8 marzo si avvicina, ma intanto l'Inter non sbaglia un colpo.