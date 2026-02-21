Milan, anche Pavlovic in ritiro coi compagni alla vigilia del Parma: il serbo è recuperato
Il Milan tornerà in campo domani alle 18 a San Siro per affrontare il Parma nella 26ª giornata di Serie A. Un appuntamento pesante per la squadra rossonera, che può approfittare del passo falso della Juventus, battuta in casa dal Como, per consolidare il proprio margine sul quinto posto. In queste ore il gruppo si sta radunando all’Hotel Melià, nei pressi dello stadio, sede del tradizionale ritiro alla vigilia del match.
Tra i giocatori arrivati c’è anche Strahinja Pavlovic, inserito nell’elenco dei convocati nonostante non sia ancora al meglio dopo il duro scontro di mercoledì con Van der Brempt. Mister Massimiliano Allegri lo aveva già lasciato intendere nella conferenza stampa della vigilia.
In calce l'immagine di Pavlovic in ritiro realizzata dall'inviato di TMW