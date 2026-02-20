Lecce-Inter, le probabili formazioni: c'è Mkhitaryan in regia affiancato da Diouf e Sucic

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Lecce-Inter (Sabato 21 febbraio, ore 18.00, arbitra Manganiello, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Lecce

Reduce da due successi consecutivi, il Lecce ospita l’Inter capolista al “Via del Mare”. Eusebio Di Francesco ritrova Banda, che aveva saltato la trasferta di Cagliari per squalifica, ma non potrà ancora contare sugli infortunati Berisha e Camarda. È lecito attendersi poche sorprese nel 4-2-3-1 che verrà schierato dal primo minuto, che vedrà Falcone in porta con la retroguardia composta da Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel e Gallo. Davanti alla difesa confermati Ramadani e Coulibaly, con Gandelman libero d’agire sulla trequarti. A sinistra ballottaggio fra Sottil e Banda, con il primo leggermente favorito, a destra ci sarà Pierotti e al centro del tridente Cheddirà è in vantaggio su Stulic per una maglia da titolare. (da Lecce, Pierpaolo Verri)

Come arriva l'Inter

Dopo la batosta di Champions League contro il Bodo/Glimt, l’Inter si tuffa nuovamente nel campionato. Per la trasferta di Lecce Chivu deve fare i conti con infortuni e squalifiche per mantenere il vantaggio sul Milan. Sommer in porta, difesa composta da Bisseck, De Vrij e Bastoni. Sugli esterni Luis Henrique e Dimarco. In mezzo Diouf e Sucic, in regia potrebbe esserci Mkhitaryan. Davanti invece senza l’infortunato Lautaro Martinez giocano Pio Espositio e Marcus Thuram. (da Milano, Bruno Cadelli)