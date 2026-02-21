Carrarese-Monza 0-1, le pagelle: la decide Hernani su punizione

Risultato finale: Carrarese-Monza 0-1

CARRARESE

Bleve 5 - Decisivo l’errore di valutazione sulla punizione avversaria

Calabrese 6 - Sufficienza raggiunta da una buona difesa sugli attaccanti avversari. Dal 81’ Distefano - s.v.

Illanes 6 - Ha difeso bene e si è destreggiato anche tecnicamente

Oliana 5.5-E’ stato il difensore della carrarese che ha mostrato più difficoltà

Zanon 6 - L’esterno ha contribuito in maniera positiva alle azioni della propria squadra.

Zuelli 6 -Partita sufficiente senza molti errori per il centrocampista

Parlanti 6 - Partita di sacrificio in mezzo al campo per lui. Dal 56’ Rubino 6 - E’ entrato in maniera sufficiente in partita

Hasa 6.5 - E’ stato il migliore dei suoi, creando azioni offensive e correndo molto. Dal 81’ Melegoni - s.v.

Rouhi 6 - Si è mostrato presente sia in fase offensiva che in quella difensiva. Dal 56’ Belloni 6 - Si è mostrato combattivo facendo anche qualche cross interessante

Abiuso 5.5 - A creato davvero poco, non contribuendo alle azioni pericolose dei suoi

Finotto 5 - L’attaccante non si è mai reso pericoloso e anche in fase di non possesso è stato molto passivo. Dal 73’ Torregrossa 6 - Si è impegnato per portare a casa almeno un punto, lottando e usando bene il fisico contro gli avversari

Antonio Calabro 5.5 - Passati in svantaggio la sua squadra non è mai riuscita a rendersi pericolosa.

MONZA

Thiam 6 - Partita sufficiente per il portiere biancorosso che non è mai stato impegnato più di tanto

Birindelli 6 - Partita sufficiente per il difensore

Delli Carri 5.5 - Insufficienza data da un rischio espulsione arrivata a fine primo tempo. Dal 85’ Brorsson - s.v.

Lucchesi 6 - Sufficienza anche per lui con delle buone chiusure facendosi trovare anche pronto in alcune occasioni di corner

Ciurria 5.5 - Partita sottotono per l’esterno che potrebbe fare molto di più. Dal 68’ Bakoune 6 - Sfortunato nell’annullamento del goal, è comunque entrato in campo con un atteggiamento positivo

Obiang 5.5 - Per lui è stata una partita insufficiente, mostrando un po’ di fragilità in mezzo al campo. Dal 67’ Colombo 6 - E’ entrato in maniera sufficiente lavorando bene per la squadra

Pessina 6 - Buona partita per lui che ha presenziato in maniera attiva in mezzo al campo.

Azzi 6 - E’ stato partecipe di svariate azioni offensive e difensive.

Hernani 7 - Ha deciso la partita con la sua punizione ed allo stesso tempo ha mostrato superiorità in mezzo al campo

Cutrone 5.5 -Pochissime occasioni avute però qualche movimento corretto l’ha fatto

Mota 5 - L’attaccante del Monza è stata evanescente per tutta la partita, non preoccupando mai la difesa avversaria. Dal 67’ Petagna 6 - Rispetto ai compagni di reparto si è mostrato quello più attivo in fase offensiva

Paolo Bianco 6 - L’allenatore dei lombardi ha schierato in maniera sufficiente la squadra in campo che si è mostrata più intraprendente rispetto agli avversari portando a casa i 3 punti