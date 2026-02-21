Serie B, 26ª giornata: il Monza supera la Carrarese e vola al secondo posto. La classifica aggiornata
Si è alzato ieri il sipario sulla 26ª giornata del campionato di Serie B, iniziata ieri sera e destinata a concludersi domani con gli ultimi due incontri in programma. Il programma continua oggi con l’ultima gara in programma nella serata.
Match equilibrato nel primo tempo, conclusosi sullo 0-0. Ma la sfida si accende nella ripresa. In avvio di secondo tempo è Hernani a firmare la rete che porta in vantaggio il Monza. Con questo risultato il Monza supera il Frosinone, fermato sul 2-2 dall’Empoli, e si porta al secondo posto in solitaria.
Di seguito il quadro completo del turno fin qui e la classifica aggiornata:
SERIE B, 26ª GIORNATA
Già giocate
Frosinone-Empoli 2-2
18' e 54' Shpendi (E), 45+2' Ghedjemis (F), 60' Koutsoupias (F)
Virtus Entella-Catanzaro 1-3
45'+2 Favasuli (C), 69' Petriccione (C), 70' Franzoni (E), 74' Pompetti (C)
Mantova-Sampdoria 2-1 14' Begic (S), 65' e 78' Bragantini (M)
Padova-Bari 1-1
13' Di Mariano (P), 45'+1 Piscopo (B)
Palermo-Sudtirol 3-0
21' [rig.] Pohjanpalo, 38' Le Douaron, 52' Ceccaroni
Venezia-Pescara 3-2
18' e 59' Di Nardo (P), 41' Adorante (V), 45'+2 Yeboah (V), 77' Hainaut (V)
Cesena-Spezia 2-3
4’ Shpendi (C), 17’ e 75’ Artistico (S), 53’ Berti (C), 67’ Aurelio (S)
Carrarese-Monza 0-1
47’ Hernani
Domenica 22 febbraio
Ore 15:00 - Juve Stabia-Modena
Ore 17:15 - Reggiana-Avellino
CLASSIFICA SERIE B
Venezia 56
Monza 54
Frosinone 53
Palermo 51
Catanzaro 44
Modena 40*
Juve Stabia 38*
Cesena 37
SudTirol 33
Empoli 30
Carrarese 30
Padova 30
Sampdoria 29
Avellino 28*
Mantova 26
Virtus Entella 25
Reggiana 25*
Spezia 25
Bari 22
Pescara 18
* una gara in meno