Serie B, 26ª giornata: il Monza supera la Carrarese e vola al secondo posto. La classifica aggiornata

Si è alzato ieri il sipario sulla 26ª giornata del campionato di Serie B, iniziata ieri sera e destinata a concludersi domani con gli ultimi due incontri in programma. Il programma continua oggi con l’ultima gara in programma nella serata.

Match equilibrato nel primo tempo, conclusosi sullo 0-0. Ma la sfida si accende nella ripresa. In avvio di secondo tempo è Hernani a firmare la rete che porta in vantaggio il Monza. Con questo risultato il Monza supera il Frosinone, fermato sul 2-2 dall’Empoli, e si porta al secondo posto in solitaria.

Di seguito il quadro completo del turno fin qui e la classifica aggiornata:

SERIE B, 26ª GIORNATA

Già giocate

Frosinone-Empoli 2-2

18' e 54' Shpendi (E), 45+2' Ghedjemis (F), 60' Koutsoupias (F)

Virtus Entella-Catanzaro 1-3

45'+2 Favasuli (C), 69' Petriccione (C), 70' Franzoni (E), 74' Pompetti (C)

Mantova-Sampdoria 2-1 14' Begic (S), 65' e 78' Bragantini (M)

Padova-Bari 1-1

13' Di Mariano (P), 45'+1 Piscopo (B)

Palermo-Sudtirol 3-0

21' [rig.] Pohjanpalo, 38' Le Douaron, 52' Ceccaroni

Venezia-Pescara 3-2

18' e 59' Di Nardo (P), 41' Adorante (V), 45'+2 Yeboah (V), 77' Hainaut (V)

Cesena-Spezia 2-3

4’ Shpendi (C), 17’ e 75’ Artistico (S), 53’ Berti (C), 67’ Aurelio (S)

Carrarese-Monza 0-1

47’ Hernani

Domenica 22 febbraio

Ore 15:00 - Juve Stabia-Modena

Ore 17:15 - Reggiana-Avellino

CLASSIFICA SERIE B

Venezia 56

Monza 54

Frosinone 53

Palermo 51

Catanzaro 44

Modena 40*

Juve Stabia 38*

Cesena 37

SudTirol 33

Empoli 30

Carrarese 30

Padova 30

Sampdoria 29

Avellino 28*

Mantova 26

Virtus Entella 25

Reggiana 25*

Spezia 25

Bari 22

Pescara 18

* una gara in meno