Serie A, la classifica: la Lazio supera il Bologna ed è nona, Cagliari a +8 sulla Fiorentina

Si muove leggermente la classifica di Cagliari e Lazio, che in Sardegna non si fanno male pareggiando per 0-0 la sfida valida per il 26° turno di Serie A. I biancocelesti, grazie a questo punto, superano il Bologna e si portano al nono posto, mentre i rossoblù salgono a +8 sul terzultimo posto.

La classifica aggiornata di Serie A

Inter 64 (26 partite giocate)

Milan 54 (25)

Napoli 50 (25)

Roma 47 (25)

Juventus 46 (26)

Como 45 (26)

Atalanta 42 (25)

Sassuolo 35 (26)

Lazio 34 (26)

Bologna 33 (25)

Udinese 32 (25)

Parma 29 (25)

Cagliari 29 (26)

Torino 27 (25)

Genoa 24 (25)

Cremonese 24 (25)

Lecce 24 (26)

Fiorentina 21 (25)

Pisa 15 (25)

Verona 15 (26)